Marathon Open Beta: Termin, Belohnungen, Inhalte und mehr zum Server Slam im Februar/März

Auf der State of Play kündigte Bungie eine Beta für den Shooter an. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Annika Bavendiek
13.02.2026 | 01:25 Uhr

Inhaltsverzeichnis
Marathon, der neue Multiplayer-Shooter von Bungie, bekommt ein offenes Testwochenende. Heißt, jeder kann sich einklinken, spielen und Belohnungen abstauben.

Auf der State of Play gab es passend dazu einen neuen Trailer. Wir fassen für euch hier zusätzlich alle wichtigen Informationen zusammen (via Bungie.net).

Video starten 2:25 Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen

Termin für den Marathon Server Slam

  • Start der Beta: 26. Februar um 19:00 Uhr
  • Ende der Beta: 2. März um 19:00 Uhr

Der eigentliche Release ist am 5. März 2026. Mit der Open Beta testet Bungie also noch kurz vor knapp, wie die Server standhalten und wo noch letzte technische Probleme auftreten könnten.

Auf diesen Plattformen könnt ihr die Beta spielen – inklusive Crossplay

Marathon wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam) erscheinen. Das Testwochenende wird auch direkt für alle Plattformen unterstützt. Vielmehr noch können wir plattformübergreifend spielen und dank Cross-Save unseren Fortschritt auch auf andere Systeme übertragen.

Das können wir in der Beta spielen

Mit der Open Beta will Bungie uns die Möglichkeit geben, schon vor Release ein Gefühl für den Shooter zu bekommen. Zu viel wollen die Entwickler*innen uns aber auch nicht zeigen.

Laut des Blogposts zum Server Slam werden wir:

  • In 2 Zonen eindringen:
    • Perimeter (Erweiterung am Rande der Kolonie)
    • Dire Marsh (landwirtschaftliches Forschungszentrum)
  • Übernimm die ersten Aufträge für die 5 Fraktionen CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA und Arachne (inklusive die ersten Fraktionsstufen und Fortschrittsbäume)
  • Teste 5 der 6 Runner Shells und ein Scavenger-Erlebnis
  • Spiele als Crew, als Solo-Runner, und nutze den Proximity-Chat

Wenn das Spiel am 5. März startet, wird es natürlich noch viele weitere Karten, Fraktionen, Aufträge und mehr geben.

Marathon

Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

