One Piece lässt eine der wichtigsten Szenen aller Zeiten Revue passieren

In One Piece dreht sich alles um das titelgebende One Piece. Dabei soll es sich um den größten Schatz der Welt handeln und dementsprechend sind alle heiß darauf, ihn zu finden. Schuld daran ist der nicht minder legendäre Piratenkapitän Gol D. Roger. Er hat kurz vor seinem Tod den Startschuss zur Jagd auf das One Piece gegeben. In der neuesten Folge des Animes kehrt diese Schlüsselszene jetzt zurück.

One Piece-Anime lässt Hinrichtung Gol D. Rogers Revue passieren, mit der alles begann

Darum geht's: Eigentlich kämpfen die Piraten rund um Monkey D. Ruffy von der Strohhutbande aktuell in Wano gegen Kaido und daie Story bewegt sich auf ihren Höhepunkt und das Ende zu. Aber währenddessen bleibt genug Zeit, nochmal ein paar Flashbacks zu den wichtigsten Szenen der Geschichte einzubauen.

Gol D. Rogers Tod: In der neuesten Folge des One Piece-Animes geht es noch einmal zurück zu einer extrem bedeutungsvollen Szene. Wir sehen zwar nicht die Exekution des Piratenkapitäns selbst, aber das ganze Drumherum und das Nachspiel. Zum Beispiel, wie Whitebeard aka Edward Newgate vom Tod seines Kumpanen und Freundes erfährt.

Selbstverständlich hat kein Teil der Crew auch nur eine Träne verdrückt, als sich Gol D. Roger selbst gestellt hat, weil er sowieso schon schwer krank war. Na gut, vielleicht ist doch die eine oder andere Träne geflossen.

Wer ist das? Gol D. Roger zählt zu den wichtigsten Schlüsselfiguren aus One Piece. Vielleicht stellt er sogar die wichtigste überhaupt dar, immerhin hat er die Suche nach dem One Piece-Schatz erst ins Rollen gebracht.

Kurz nachdem er den Schatz entdeckt hatte, wurde er auch schon hingerichtet. Seine letzten Worte haben dann letzten Endes das große Zeitalter der Piraten eingeläutet.

