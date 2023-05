Nach 40er Metascore für Gollum: Daedalic entschuldigt sich für katastrophalen Release

Daedalic hat sich zum verkorksten Release von Der Herr der Ringe: Gollum geäußert.

Bereits wenige Minuten nach Fall des Test-Embargo für Der Herr der Ringe: Gollum war klar, hier erwartet Mittelerde-Fans kein Spiel, das seinen stolzen Verkaufspreis von 50-60 Euro auch nur im Ansatz rechtfertigen kann. Speziell die PC-Version soll mit unzähligen Abstürzen und Problemen mit der Framerate garniert teils so unrund laufen, das ein normales Spielen gar nicht erst möglich ist.

Einen Tag nach Release hat sich jetzt Entwickler Daedalic Entertainment via Twitter zu Wort gemeldet und für das von Problemen geplagte Schleichabenteuer entschuldigt.

Hier könnt ihr euch das offizielle Statement durchlesen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sagen Daedalic zum Gollum-Release

Wir möchten uns aufrichtig für das enttäuschende Erlebnis entschuldigen, das viele von euch zum Start von Der Herr der Ringe: Gollum hatten. Wir erkennen an und bereuen zutiefst, dass das Spiel die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Weder die eigenen, noch die unserer Community. Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle Enttäuschungen, die dadurch entstanden sind. Unser Ziel als Studio und als leidenschaftliche "Der Herr der Ringe"-Fans war es schon immer, ein fesselndes und packendes Abenteuer zu erzählen, das von der Geschichte lebt. Eine Geschichte mit Mittelerde als Spielwiese zu erschaffen, war die größte Ehre - und die größte Herausforderung, der wir uns bisher gestellt haben. Wir bei Daedalic wissen, dass der Erfolg eines Spiels von der Freude und Zufriedenheit seiner Spieler abhängt. Wir legen großen Wert auf euer Feedback und haben aktiv auf eure Stimmen gehört, eure Kommentare gelesen und die konstruktive Kritik und Vorschläge analysiert, die ihr uns gegeben habt. Unser Entwicklungsteam hat fleißig daran gearbeitet, die Fehler und technischen Probleme zu beheben, mit denen viele von euch konfrontiert waren. Wir sind bestrebt, euch Patches zur Verfügung zu stellen, die es euch ermöglichen, das Spiel in vollem Umfang zu genießen. Wir möchten uns noch einmal für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen und danken euch für euer Verständnis während dieser Zeit. Wir werden euch weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten und eine transparente Kommunikation über die kommenden Patches und Verbesserungen führen. Eure Leidenschaft und Hingabe als Spieler waren die treibende Kraft hinter unserer Entschlossenheit, die Dinge richtig zu machen. Wir danken euch für eure Unterstützung.

Patches für Gollum kommen, allerdings...

Wie oben geschrieben, sollen in Kürze Bugs und technische Probleme behoben werden, um das Spiel zumindest in einen spielbaren Zustand zu bringen.

Das große Problem ist jedoch, dass die Probleme mit Der Herr der Ringe: Gollum weit tiefgreifender sind. Woran es genau harkt, könnt ihr im GamePro-Test für PS5 lesen:

Gollum im Test DAS haben Der Herr der Ringe-Fans nicht verdient von Dennis Michel

Grob zusammengefasst ist das Gameplay-Gerüst aus Stealth- und Kletterpassen für ein Spiel aus dem Jahr 2023 schlicht ungenügend, was sich auch nur schwer mit kommenden Patches beheben lässt. Es bleibt aber zumindest zu hoffen, dass grobe Macken zeitnah behoben werden und zumindest alle jene von euch das Spiel und die in Ansätzen durchaus interessante Story genießen können, die hier bereit sind Abstriche in Kauf zu nehmen.

Was sagt ihr zum Statement von Daedalic und glaubt ihr, dass das Spiel noch einen passablen Zustand erreicht?