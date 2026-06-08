Im Gothic Remake gibt es eine kostenlose Rüstung und die könnt ihr euch schon direkt am Anfang schnappen

Diese Fetzen sehen nicht unbedingt nach Rüstung aus, aber sie tun ihren Zweck.

Schon damals war Gothic am Anfang am schwierigsten. Ohne anständige Waffe oder irgendeine Art von Schutz seid ihr leichte Beute für Menschen und Monster. Das ist so vorgesehen und das Spiel möchte, dass ihr euch zügig einem der drei Lager anschließt, die das Minental von Khorinis beherrschen.

Das ist im Gothic Remake nicht anders. Doch schon vorher könnt ihr zumindest etwas Schutz ergattern, wenn ihr es mit Lagerwahl nicht eilig habt.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

Eine frühe Rüstung ist wichtig

Normalerweise ist es am einfachsten, wenn ihr einer der Fraktionen so schnell wie möglich beitretet. Denn so erhaltet ihr automatisch eure erste Rüstung, ohne dass ihr dafür bezahlen müsst.

Allerdings ist es von Vorteil, wenn ihr das erste Kapitel so lange wie möglich herauszögert, denn dann könnt ihr die Beitritts-Quests aller drei Fraktionen erledigen und mehr Erfahrungspunkte abstauben. Entscheidet ihr euch direkt, schlagen hingegen alle anderen Aufgaben fehl und ihr könnt die dazugehörigen Quests nicht mehr abschließen.

Damit ihr aber nicht die ganze Zeit in euren Starter-Lumpen herumrennen und kämpfen müsst, gibt es im Spiel zwei neutrale Rüstungen. Eine ist kostenlos, für die andere müsst ihr tief in die Tasche greifen.

Die Buddler-Rüstung kostet bei den meisten Händlern um die 300 Erz, die ihr so früh im Spiel lieber nicht für eine minderwertige Rüstung ausgeben solltet. Daher verraten wir euch lieber, wo ihr die kostenlose Alternative bekommt.

So bekommt ihr das kostenlose Schürferkleid

Um an das Schürferkleid zu kommen, müsst ihr euch zuerst einen Weg zum neuen Lager bahnen.

Am einfachsten funktioniert das mit Mordrag, den ihr im alten Lager findet. Ihr findet ihn, wenn ihr euch vor dem Eingang zur inneren Burg nach links wendet und dem Weg folgt. Er sitzt auf einer Bank und spricht euch bei der ersten Begegnung auch an.

Redet mit ihm und lasst euch zum neuen Lager führen. Er wird euch nicht nur vor Monstern beschützen, sondern ihr bekommt auch die Erfahrungspunkte für die Viecher gutgeschrieben.

Im Lager angekommen, folgt dem Weg durch die Reisfelder und oben durch das zweite Tor. Dann über den Damm und ihr erreicht eine Kreuzung, bei der rechts die Taverne und links der Eingang in den Wohnbereich des neuen Lagers ist.

Geht weiter geradeaus und folgt dem Weg links. Dieser Weg führt zur Freien Mine. Passt aber auf, denn es gibt hier einige Scavenger und Molerats. Rennt einfach an ihnen vorbei, bis zur Mine.

Dort angekommen folgt ihr dem Weg links hinunter, wo ihr eine Hütte findet. Dort sitzt ein Charakter namens Swiney. Sprecht mit ihm darüber, dass ihr in der Mine arbeiten wollt und er gibt euch das Schürferkleid vollkommen kostenlos.

Die Werte der Rüstung sind recht schwach, aber für das erste Kapitel mehr als nur ausreichend.

Die Werte wirken zunächst unspektakulär: zehn Schutz gegen Klingen und stumpfe Waffen sowie fünf gegen Feuer. Im Spiel macht das aber einen deutlichen Unterschied.

In Gothic berechnet sich der Schaden nämlich recht simpel. Zehn Schutz bedeuten, dass von dieser Schadensart einfach zehn Schadenspunkte ignoriert werden, bis zu einem Minimum von einem Schaden. Machten Molerats vorher also etwa 12 Schaden, dann sind es mit dem Schürferkleid nur noch zwei.

Holt ihr euch das Schürferkleid, oder lieber direkt einem Lager anschließen?