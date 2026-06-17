Das Gothic Remake macht sich über den berüchtigtsten Gegner aus Gothic 3 lustig, an dem wir alle verzweifelt sind

Im Remake von Gothic wird der gefährlichste Gegner des dritten Teils zur Jagd freigegeben.

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Stephan Zielke
17.06.2026 | 12:17 Uhr

Drax träumt schon von der Jagd auf Wildschweine. Wenn er sich da mal nicht übernimmt. Drax träumt schon von der Jagd auf Wildschweine. Wenn er sich da mal nicht übernimmt.

Die Welt von Gothic ist voller gefährlicher Feinde: Orks, Dämonen und Schattenläufer machen dem namenlosen Helden auf seinen Reisen durch Khorinis und Myrtana das Leben schwer.

Doch wohl kein Gegner ist so gefürchtet wie das Wildschwein. Ein gnadenloser Jäger, vor dem selbst der Schläfer erzittert. Daher hat das Gothic Remake diesem Raubtier nun ein Denkmal gesetzt.

Die schnellste Kreatur der Welt

Wenn ihr im Gothic Remake etwas über die Jagd wissen möchtet, dann ist Drax eure erste Anlaufstelle. Der Jäger des Neuen Lagers hat sein Lager nur wenige Meter von der Brücke zum Alten Lager entfernt aufgeschlagen.

Video starten 0:29 Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal

Bei ihm lernt ihr, wie ihr die Kreaturen des Minentals zu barem Erz machen könnt, indem ihr sie in ihre Einzelteile zerlegt. Er ist also durchaus ein kompetenter Jäger, der sich nur vor wenigen Kreaturen fürchtet. Sollte man zumindest annehmen.

Wenn ihr ihn später im Spiel ansprecht, nachdem ihr bereits einige Talente von ihm gelernt habt, taucht ein neuer Gesprächspunkt auf, bei dem ihr ihn nach Wildschweinen fragen könnt. Bei seiner Antwort dürfte vielen Gothic-Veteran*innen allerdings ein Schauer über den Rücken laufen.

Denn auch wenn es im Minental keine Wildschweine gibt, so ist es sein großer Traum, alle Wildschweine Myrtanas auszurotten, auch wenn sie recht schnell sein sollen.

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Albtraum mit Borsten

Für Gothic-3-Spieler*innen ist direkt klar, worauf Drax hier anspielt. Denn Wildschweine gehörten zu den gefürchtetsten Gegnern des Spiels.

Am Anfang von Gothic 3 kämpft ihr direkt gegen Orks, um ein kleines Dorf zu befreien. Das ist kein Problem, schließlich ist der Namenlose Held mittlerweile ein erfahrener Kämpfer. Doch sobald ihr das Dorf verlasst, seid ihr Freiwild.

Die Wildschweine stürmten euch unbarmherzig an und ließen kaum Gelegenheit für einen Gegenschlag. Sie waren schnell genug, um euch dauerhaft im Stunlock zu halten, und auch Fernkampf half nur selten, weil sie die Distanz in Sekundenschnelle überbrückten.

Daher wurden die Wildschweine zu einem Meme in der Gothic-Community und die Borstentiere mussten mehrere Nerfs in Patches über sich ergehen lassen.

Das Trauma sitzt offenbar bis heute tief. Bei den Spieler*innen und anscheinend auch bei den Machern des Remakes.

Erinnert ihr euch noch an die Wildschweine aus Gothic 3?

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