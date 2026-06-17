Gothic Remake Bestiarium: Alle Bücher für Cavalorn finden – mit Fundort auf der Karte

Eine der umfangreichsten Quests führt euch durch das gesamte Areal der Minenkolonie und verlangt einige harte Kämpfe von euch.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
17.06.2026 | 15:48 Uhr

Cavalorn gibt euch viele kostenlose Tipps für die Jagd. Cavalorn gibt euch viele kostenlose Tipps für die Jagd.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Im Gothic Remake gibt es ein paar neue Quests zu entdecken, die auch Veteran*innen eine Weile beschäftigen werden. Nicht nur, weil man nach 25 Jahren endlich mal wieder nicht weiß, wo etwas ist und das alte Abenteuergefühl wieder aufkommt, sondern auch, weil ihr ein ganz neues Gebiet erkunden müsst.

So schaltet ihr die Quests frei

Die Büchersuche für Cavalorn ist etwas komplizierter. Es ist keine richtige Questreihe, sondern es sind fünf einzelne Aufgaben, die ihr dadurch freischaltet, dass ihr das passende Buch findet.

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Diese sind in der Welt verteilt und wenn ihr zum ersten Mal eines entdeckt, dann gibt euch die Quest nur den Hinweis, dass ihr jemanden suchen solltet, der sich mit Bestien auskennt. Damit ist dann Cavalorn gemeint, den ihr in oder vor seiner Hütte auf dem Weg vom Alten ins Neue Lager antrefft.

Das Buch zu finden reicht allerdings nicht. Ihr müsst zusätzlich oft noch etwas für Cavalorn erledigen, bevor die Quest abgehakt wird.

Karte Cavalorn

Karte Ihr findet die Hütte auf dem Weg zum Neuen Lager

Cavalorn Mit jedem Band müsst ihr zu Cavalorn zurückkehren.

Doch die Arbeit lohnt sich. Zum einen lernt ihr mit jedem Buch kostenlos eine neue Fähigkeit, mit der ihr zusätzliche Trophäen von Tieren bekommen könnt. Zum anderen lässt sich eine Trophäe abgreifen, wenn ihr alle fünf Quests abgeschlossen habt.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch, wo ihr alle fünf Bestiarium-Bände findet.

Der erste Band ist sogar in der Nähe von Cavalorn, wie ihr auf der nächsten Seite herausfinden werdet.

1 von 6

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

Gothic Remake Bestiarium: Alle Bücher für Cavalorn finden – mit Fundort auf der Karte

vor 4 Stunden

Das Gothic Remake macht sich über den berüchtigtsten Gegner aus Gothic 3 lustig, an dem wir alle verzweifelt sind

vor einem Tag

Ihr habt Lust auf das Gothic Remake, wollt aber noch ein paar Patches abwarten? Dann kann ich euch dieses Open World-RPG mit 98% positiven Wertungen auf Steam ans Herz legen

vor 3 Tagen

Eine der besten Änderungen am Gothic Remake ist für mich, dass Diego, Gorn & Co. endlich die Freunde sind, die sie immer sein sollten

vor 3 Tagen

Gothic Remake - Nach PC-Patch 1.0.1 ist jetzt auch PS5-Update 1.000.006 da!
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
State of Unreal gestartet: Alle Infos zur Unreal Engine 6-Enthüllung im Live-Ticker   1     1

vor 13 Minuten

State of Unreal gestartet: Alle Infos zur Unreal Engine 6-Enthüllung im Live-Ticker
Gothic Remake Bestiarium: Alle Bücher für Cavalorn finden – mit Fundort auf der Karte

vor 47 Minuten

Gothic Remake Bestiarium: Alle Bücher für Cavalorn finden – mit Fundort auf der Karte
Großes Switch 2-Rollenspiel erscheint morgen: Dieses Fantasy-Abenteuer dauert 1000 Jahre!

vor einer Stunde

Großes Switch 2-Rollenspiel erscheint morgen: Dieses Fantasy-Abenteuer dauert 1000 Jahre!
Pokémon Champions verschenkt gerade Raichu und Mega-Steine - so schnappt ihr euch das Gratis-Pokémon

vor 2 Stunden

Pokémon Champions verschenkt gerade Raichu und Mega-Steine - so schnappt ihr euch das Gratis-Pokémon
mehr anzeigen