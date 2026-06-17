Gothic Remake Bestiarium: Alle Bücher für Cavalorn finden – mit Fundort auf der Karte

Cavalorn gibt euch viele kostenlose Tipps für die Jagd.

Im Gothic Remake gibt es ein paar neue Quests zu entdecken, die auch Veteran*innen eine Weile beschäftigen werden. Nicht nur, weil man nach 25 Jahren endlich mal wieder nicht weiß, wo etwas ist und das alte Abenteuergefühl wieder aufkommt, sondern auch, weil ihr ein ganz neues Gebiet erkunden müsst.

So schaltet ihr die Quests frei

Die Büchersuche für Cavalorn ist etwas komplizierter. Es ist keine richtige Questreihe, sondern es sind fünf einzelne Aufgaben, die ihr dadurch freischaltet, dass ihr das passende Buch findet.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Diese sind in der Welt verteilt und wenn ihr zum ersten Mal eines entdeckt, dann gibt euch die Quest nur den Hinweis, dass ihr jemanden suchen solltet, der sich mit Bestien auskennt. Damit ist dann Cavalorn gemeint, den ihr in oder vor seiner Hütte auf dem Weg vom Alten ins Neue Lager antrefft.

Das Buch zu finden reicht allerdings nicht. Ihr müsst zusätzlich oft noch etwas für Cavalorn erledigen, bevor die Quest abgehakt wird.

Doch die Arbeit lohnt sich. Zum einen lernt ihr mit jedem Buch kostenlos eine neue Fähigkeit, mit der ihr zusätzliche Trophäen von Tieren bekommen könnt. Zum anderen lässt sich eine Trophäe abgreifen, wenn ihr alle fünf Quests abgeschlossen habt.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch, wo ihr alle fünf Bestiarium-Bände findet.

Der erste Band ist sogar in der Nähe von Cavalorn, wie ihr auf der nächsten Seite herausfinden werdet.