Ausgerechnet Mud bekommt im Gothic Remake eine neue Quest und viele Spieler werden sie nie sehen

Ausgerechnet der wohl nervigste NPC des Spiels bekommt im Remake eine kleine Zusatzgeschichte.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
27.06.2026 | 10:00 Uhr

Welche Faust kann diesem Gesicht schon wiederstehen? Welche Faust kann diesem Gesicht schon wiederstehen?

Wer Gothic gespielt hat, weiß: Es gibt kaum einen NPC, der einen so hartnäckig verfolgt wie Mud. Kaum habt ihr das Alte Lager betreten, hängt euch der selbst ernannte Freund des namenlosen Helden an den Fersen und kommentiert gefühlt jeden Schritt.

Entsprechend kurz fällt sein Leben bei vielen Spieler*innen aus. Im Gothic Remake könnte sich das allerdings rächen.

Mud bekommt eine neue Aufgabe

Spieler*innen, die es wirklich geschafft haben, Mud länger als fünf Minuten zu ertragen, berichten, dass Mud im Remake eine kleine neue Quest erhalten hat.

Video starten 25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Anstatt sein Dasein ausschließlich im Alten Lager zu verbringen, könnt ihr ihn in einem späteren Kapitel auf seinen Wunsch zum Sumpflager begleiten. Dort schließt sich Mud den Anhängern des Schläfers an und erhält mehrere neue Dialoge. Ob das nun eine Belohnung oder Bestrafung ist, hängt dann wohl von euch ab.

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Wer ihn gleich zu Beginn beseitigt, bekommt diesen Abschnitt natürlich nie zu Gesicht. Aber das ist ein Preis, den viele Spieler*innen für Ruhe und Frieden bestimmt bereit sind zu zahlen.

Ein neues Ende für Mud

Dennoch könnte die Quest zumindest etwas die Geschichte von Mud umschreiben. Denn laut offiziellem Kanon ist das Plappermaul in der Minenkolonie gestorben, nachdem die Freie Mine im Spiel attackiert und das Alte Lager abgeriegelt wurde.

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Denn es gibt ein Easter Egg in Gothic 2: Die Nacht des Raben. Dort könnt ihr per Cheat eine besondere Rune bekommen, mit der ihr einen untoten Mud beschwören könnt.

Sollte er aber im neuen Sumpflager gewesen sein, wie im Remake, dann könnte er durchaus in einem möglichen Gothic-2-Remake noch am Leben sein.

Gott möge unserer verdammten Seele gnädig sein.

Habt ihr Mud im Remake am Leben gelassen oder seid ihr der alten Gothic-Tradition treu geblieben?

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