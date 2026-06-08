Im Gothic Remake Feuermagier werden: So findet ihr die Innos-Schreine für die Quest "Die Feuerprobe"

Wenn ihr mit Feuer um euch werfen wollt, dann müsst ihr auch etwas dafür tun.

Ursprünglich war es in Gothic relativ einfach, Magier zu werden. Doch das Gothic Remake hat einige Quests hinzugefügt, die euch den Zugang zur Gilde etwas erschweren. Insbesondere die Suche nach den Schreinen des Innos kann viel Zeit kosten, wenn ihr nicht wisst, wonach ihr suchen sollt.

Alle Voraussetzungen für die Quest

Früher musstet ihr nicht viel tun, um Zugang zu den Magiekreisen zu erhalten. Einmal auf Stufe 10 angekommen, reichte ein Gespräch mit dem Anführer der Feuermagier. Er gab euch ein kleines Quiz und schon konntet ihr Feuer regnen lassen. Das hat sich nun massiv verändert und kostet im Vergleich zu Original auch ein paar zusätzliche Lernpunkte.

Zuerst empfehlen wir euch, die Quest “Der Preis der Magie” abzuschließen. Die bekommt ihr von Torrez, der häufig auf dem Markt des alten Lagers herumsteht. Ihr sollt ihm eine Spruchrolle und zwei Wolfskrallen bringen.

Diese bekommt ihr von Mordrag, der sich am Südtor rumtreibt, zumindest wenn ihr noch nicht mit ihm zusammen ins neue Lager gegangen seid. In dem Fall findet ihr ihn dort.

Schließt die Quest ab und holt euch so den Feuerpfeil, den ihr auch ohne Magiekreise nutzen könnt.

Für den nächsten Schritt müsst ihr zuerst bis Kapitel 3 spielen. Bevor ihr dann zu den Magiern geht, braucht ihr zwei Talente:

Schriftrollen anfertigen – könnt ihr bei Torrez lernen

– könnt ihr bei Torrez lernen Alchemie – könnt ihr von den Wassermagiern lernen, zu denen ihr mittlerweile Zugang haben solltet

Dann geht es zu Thorus und zur Feuerprobe.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

Die Feuerprobe

Thorus wird euch anbieten, Gardist zu werden. Sagt ihm aber, dass ihr lieber Magier werden wollt. Geht dann zu Milten, der euch zu Corristo vorlässt. Sprecht anschließend erneut mit Milten, lest das Buch, das er euch gibt, und kehrt danach zu Corristo zurück.

Dieser wird euch nun die Quest “Feuerprobe” geben. Ihr erhaltet nur vage Hinweise, aber wir haben die Orte auf der Karte markiert.

Bei (1) findet ihr den Schrein an der Küste. Bei (2) den Wasserfall.

Der erste Schrein befindet sich westlich an einer Klippe, südlich des Turms. Dort könnt ihr mit einer der Schriftrollen von Corristo den Schrein entzünden. Passt nur auf, dass euch die Feuerwarane hier nicht erwischen.

Ihr seht den Schrein an der Küste besonders gut Nachts, da er mit Fackeln erleuchtet ist.

Schaut hier auch kurz in die Nische auf der linken Seite. Dort liegt das Skillbuch, mit dem ihr Waranen den Kamm abnehmen könnt. Eine wichtige Reagenz für Feuerregen-Schriftrollen.

Der zweite Schrein soll von Wasser umgeben sein. Geht dafür den Fluss zur Alten Mine entlang und taucht hinter den Wasserfall. Dort gibt es dann den zweiten Schrein.

Kehrt dann zu Corristo zurück und ihr werdet bei den Feuermagiern aufgenommen.

Aggromagier

Es kann durchaus vorkommen, dass die Magier versuchen, euch zu attackieren, wenn ihr den Tempel betretet. Das ist aktuell ein Bug, um den man etwas drumherum arbeiten muss.

Wartet dafür, bis sich die Magier oben im Gebäude versammelt haben und sprintet dann so schnell wie möglich zu Corristo. Sprecht ihn dann schnell an, bevor die anderen Magier aggressiv werden.

Wie sieht es bei euch aus: Magie oder Schwertkampf?