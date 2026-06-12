Gothic Remake: Schnell reich werden und Erz verdienen – so geht's

Ihr müsst nicht extra in den Minen schuften, um an Erz zu kommen.

Gerade am Anfang macht es euch das Gothic Remake nicht einfach. Keine Rüstung, keine Waffen und am wichtigsten: kein Erz, mit dem ihr das ändern könntet. Um an das wertvolle Mineral zu kommen, werdet ihr etwas kreativ werden müssen. Denn in der Minenkolonie gibt es nichts geschenkt.

Ohne Lernpunkte geht gar nichts

Falls ihr nun gerade erst frisch im Alten Lager steht und direkt auf Stufe 1 zum Erzbaron aufsteigen möchtet, dann müssen wir euch enttäuschen. Zwar lässt sich auch auf niedrigem Level der ein oder andere Gegenstand finden, mit dem ihr Erz machen könnt, aber für den großen Reibach müsst ihr investieren.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Denn die besten Quellen für Geld sind die unterschiedlichen Fähigkeiten, die ihr allerdings mit Lernpunkten erwerben müsst. Hier steht ihr ständig im Konflikt, denn wenn ihr nur Dinge wie dsa Schlösserknacken oder das Jagen lernt, dann werdet ihr schnell zu schwach, um noch gegen die Kreaturen des Minentals zu bestehen.

Daher empfehlen wir euch, unabhängig von eurem Ziel, zuerst mindestens 20 Lernpunkte in Stärke zu stecken. Auch als zukünftiger Magier oder Bogenschütze. Dann seid ihr gut genug ausgerüstet, um auf Beutezug zu gehen.

Schlösserknacken ist der Weg zum Reichtum

Ja, das Schlösserknacken-Minispiel kann massiv nerven. Aber wenn ihr Erz braucht, dann gibt es nichts besseres. Fast alle Häuser in Gothic haben eine Truhe, die ihr aufbrechen könnt. Darin findet ihr meist nicht nur Erz, sondern auch viele Gegenstände, die ihr teuer verkaufen könnt.

Besonders lohnend sind Shops, wie zum Beispiel Schmieden. Dort sind die Truhen bis oben hin mit Waffen und teuren Materialien gefüllt.

Jede Verbesserung von Schlösserknacken wirkt sich massiv aus.

Also investiert unbedingt ein paar Lernpunkte in das Schlösserknacken. Dann brechen nicht nur eure Dietriche seltener ab, sondern es werden auch Verbindungen zwischen einigen der Schlossbestandteile gelöst, so dass ihr das Minispiel leichter und schneller beenden könnt.

Ihr müsst nur immer die richtige Tageszeit abpassen. Läden raubt ihr am besten nachts aus, wenn der Besitzer zu Hause ist. Wollt ihr Häuser plündern, dann macht das tagsüber, wenn die Leute unterwegs sind.

Hier lernt ihr Schlösserknacken

Wenn ihr den Skill lernen wollt, dann geht zu Fingers im Alten Lager oder Wedge im Neuen Lager.

Jagen ist teuer, aber lohnenswert

Ein weiterer guter Weg, um an Geld zu kommen, ist das Ausnehmen von Kreaturen.

Bei Jägern wie Aidan auf dem Weg ins Neue Lager oder bei Drax, der sich direkt vor dem Alten Lager rumtreibt, könnt ihr verschiedene Fähigkeiten erwerben, damit sich das Töten von Kreaturen richtig auszahlt. So könnt ihr Zähne, Klauen oder Felle bekommen, die ihr dann bei allen möglichen Händlern eintauschen könnt.

Trophäen sind nicht mehr so wertvoll wie früher. Aber auf das ganze Spiel gerechnet verdient ihr eine Menge Erz.

Die Fähigkeiten haben allerdings ihren Preis und die Trophäen sind nicht mehr so viel wert wie früher. Trotzdem lohnt es sich, wenn ihr früh investiert, damit ihr möglichst viele Kreaturen gewinnbringend ausnehmen könnt.

Nur das Abziehen von Amphibienhäuten könnt ihr euch sparen. Diese Gegner sind zu selten.

Gewalt ist auch eine Lösung

Seid ihr stark genug, dann könnt ihr mit den meisten NPCs Streit anfangen und sie einfach umhauen.

Das funktioniert gut im Neuen Lager, wo sich jeder selbst der Nächste ist und die Wachen oft gar nicht einschreiten. Speichert regelmäßig und haut einfach mal einen NPC um und schaut was passiert. Wenn es niemanden interessiert, dann plündert euer Opfer.

Ihr solltet NPCs nur nicht töten. Das garantiert euch, dass ihr das gesamte Lager am Hals habt.