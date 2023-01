Gran Turismo: Entwicklung eines einzigen Autos kann fast ein ganzes Jahr dauern

Gran Turismo 7 erschien letztes Jahr für die PS5 und PS4 und brachte vom Fleck weg einen ziemlich umfangreichen Fuhrpark mit. Der wurde im Laufe der Monate noch einmal deutlich vergrößert, Entwickler Polyphony Digital schoss monatlich Autos nach, sodass sich die Gesamtzahl der im Spiel fahrbaren Flitzer mittlerweile auf deutlich über 400 beläuft.

Es gab und gibt Rennspiele, die noch deutlich mehr Autos in der virtuellen Garage haben, weswegen auch bei GT7 aus der Community regelmäßig der Ruf nach noch mehr Fahrzeugen laut wird. Wenn man sich aber anhört, was Chef-Entwickler Kazunori Yamauchi zur Entwicklungszeit eines einzelnen Fahrzeugs sagt, dann dürfte klar sein, warum Polyphony nicht noch mehr und regelmäßiger neue Autos für das Rennspiel bereitstellt.

Bis zu 270 Tage für ein Auto

Denn im Rahmen eines Interviews anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Serie erzählte Yamauchi, dass es vom Beginn der Entwicklung eines Fahrzeugs bis zu deren Ende bis zu 270 Tage dauern kann. Von der Konzeptphase bis zum fertigen Ingame-Objekt vergeht also gerne mal fast ein ganzes Jahr. Yamauchi ließ zwar offen, ob es auch Fahrzeuge gibt, die eine deutlich kürzere Entwicklungszeit haben, die Angabe lässt aber zumindest erahnen, wie komplex und umfangreich dieser Prozess sein muss.

Dementsprechend wies Yamauchi auch darauf hin, dass er die Forderungen der Fans nach noch mehr Autos zwar verstehen könne, die Ressourcen im Studio aber natürlich aufgrund des angesprochenen Zeitaufwands limitiert seien. Derzeit peile das Studio eine jährliche "Auto-Rate" von 60 an, seit dem Release von GT7 sind für den Titel knapp 40 neue erschienen (via thegamespoof.com).

Eine Übersicht über alle Autos in GT7 findet ihr übrigens hier:

Gran Turismo gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Rennspielmarken der Videospielgeschichte. GT7, der aktuellste Teil, kam im März 2022 auf den Markt, pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe. In unserem GamePro-Test zu Gran Turismo 7 könnt ihr nachlesen, was wir von dem Spiel halten. Nur soviel: Den Automodellen sieht man die lange Entwicklungszeit in jedem Fall an.

Hättet ihr gedacht, dass die Entwicklung eines GT-Autos so lange dauert?