Gran Turismo 7 lässt euch die Einzelspielerkampagne nicht offline spielen

Der neueste Ableger der Gran Turismo-Reihe soll Anfang nächsten Jahres erscheinen und bringt wieder jede Menge beliebte Spielmodi zurück. Allerdings braucht ihr zwingend eine Internetverbindung, wenn ihr alles im Spiel genießen wollt und das gilt nicht nur für den Multiplayer. Auch den Kampagnenmodus könnt ihr nur online genießen.

Alle Gran Turismo 7-Modi nur online spielbar

Nicht offline möglich: Konkret findet sich diese Info in einem Blogeintrag auf dem offiziellen PlayStation Blog, der einige Elemente des neuen Renntitels vorstellt. Mit dabei ist auch der Kampagnenmodus, wo "einzelne Spieler ihre eigenen einzigartigen Reisen unternehmen werden und Lebenserfahrungen sammeln." Umso merkwürdiger erscheint es, dass die Einzelspieler-Erfahrung laut dem Blogeintrag zwingend eine Internetverbindung braucht.



Der Kampagnenmodus ist dabei nicht der einzige Modus, für den ihr online sein müsst. Auch für diese Modi benötigt ihr einen Internetzugang:

Der Livery Editor , mit dem ihr Autos umfangreich individualisieren könnt.

, mit dem ihr Autos umfangreich individualisieren könnt. Scapes , mit dem ihr eure Autos an verschiedenen wunderschönen Orten der Welt fotografieren und die Bilder teilen könnt.

, mit dem ihr eure Autos an verschiedenen wunderschönen Orten der Welt fotografieren und die Bilder teilen könnt. Das GT Café , in dem ihr die Fortschritte eurer Sammlung einsehen könnt.

, in dem ihr die Fortschritte eurer Sammlung einsehen könnt. GT Auto, wo ihr eure Autos modifizieren und anpassen könnt.

Auch die Strecken Trial Mountain und High-Speed Ring, die Fans schon aus früheren Teilen bekannt sein dürften, könnt ihr nur befahren, wenn ihr - ihr ahnt es - online seid. Vermutlich wird das also auch für alle anderen Strecken im Spiel gelten.

Wenn ihr einen Blick auf die alten und neuen Strecken von Gran Turismo 7 werfen wollt, bekommt ihr hier einen Einblick im Trailer:

GT7 hat ein Releasedatum

Nachdem das eigentlich noch für dieses Jahr geplante Gran Turismo 7 vor einigen Wochen verschoben wurde, gibt es nun endlich ein konkretes Releasedatum. Das Spiel erscheint laut aktuellem Plan am 4. März 2022 für PS4 und PS5.



Einen kleinen Einblick in das, was uns im neuen Ableger erwartet, konnten wir ebenfalls bereits erhaschen. So soll es wieder mehr zurück zu den Wurzeln der Reihe gehen, zum Beispiel indem wir Autos sammeln können.

Stört es euch, dass ihr für die Singleplayer-Kampagne von Gran Turismo 7 immer online sein müsst, oder macht es für euch keinen Unterschied?