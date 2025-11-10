Gran Turismo 7 bekommt im Dezember 2026 das große "Spec III"-Update, das dem Rennspiel mehrere neue Fahrzeuge und zwei neue Pisten hinzufügt. Eine davon ist der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, auf dem in der Vergangenheit regelmäßig Formel 1-Rennen ausgetragen wurden.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der Strecke im Spiel verschaffen und zudem einen Blick auf den Renault Espace F1 erhaschen, der nach über 25 Jahren sein Comeback in der GT-Serie geben wird.

Einen festen Termin für das Update gibt es noch nicht. Gran Turismo 7 ist für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erhältlich.