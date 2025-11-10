Läuft gerade Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu

85 Aufrufe

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu

Tobias Veltin
10.11.2025 | 16:30 Uhr

Gran Turismo 7 bekommt im Dezember 2026 das große "Spec III"-Update, das dem Rennspiel mehrere neue Fahrzeuge und zwei neue Pisten hinzufügt. Eine davon ist der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, auf dem in der Vergangenheit regelmäßig Formel 1-Rennen ausgetragen wurden.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der Strecke im Spiel verschaffen und zudem einen Blick auf den Renault Espace F1 erhaschen, der nach über 25 Jahren sein Comeback in der GT-Serie geben wird.

Einen festen Termin für das Update gibt es noch nicht. Gran Turismo 7 ist für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erhältlich.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1:00

vor 2 Stunden

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
Gran Turismo 7 bekommt auch über drei Jahre nach Release noch neuen Content - Update 1.63 bringt unter anderem fünf neue Autos Video starten   4     0:30

24.09.2025

Gran Turismo 7 bekommt auch über drei Jahre nach Release noch neuen Content - Update 1.63 bringt unter anderem fünf neue Autos
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.339 Videos

Zum Kanal
Gran Turismo 7

Gran Turismo 7

Genre: Sport

Release: 04.03.2022 (PS5, PS4)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   10     2   32:50

vor 2 Tagen

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1:00

vor 2 Stunden

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen Video starten   0:50

vor 8 Stunden

In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     12:43

vor 3 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen! Video starten   17:29

vor einem Tag

Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1:00

vor 2 Stunden

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen Video starten   0:50

vor 8 Stunden

In diesem Aufbauspiel erschafft ihr die Hölle und treibt armen Seelen ihre Sünden aus - mit Papierkram und ewigem Schlangestehen
Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen! Video starten   17:29

vor einem Tag

Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   10     2   32:50

vor 2 Tagen

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele Video starten   0:43

vor 2 Tagen

Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   4     12:43

vor 3 Tagen

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an Video starten   0:55

vor 3 Tagen

The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an
Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon Video starten   1:14

vor 3 Tagen

Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon
Pokémon-Legenden: Z-A DLC Mega-Dimension zeigt neues Gameplay und enthüllt Release Video starten   3:33

vor 3 Tagen

Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release
Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein Video starten   1   2:54

vor 3 Tagen

Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

vor 4 Tagen

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert Video starten   2:28

vor 4 Tagen

Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert
mehr anzeigen