In Gran Turismo 7 gibt es bald ein legendäres Auto aus Gran Turismo 2 - es ist eine Familienkutsche mit Formel 1-Motor

Das Rennspiel für PS5 und PS4 hat ein neues Update bekommen und ein Highlight daraus ist sicher eine Kiste, die schon vor 25 Jahren für Furore sorgte.

Tobias Veltin
10.11.2025 | 17:28 Uhr

Der Renault Espace F1 verbirgt unter der sportlichen, aber auch unscheinbaren Haube einen F1-Motor mit knapp 800 Pferdchen. Der Renault Espace F1 verbirgt unter der sportlichen, aber auch unscheinbaren Haube einen F1-Motor mit knapp 800 Pferdchen.

Gran Turismo 7 bekommt im Dezember eines der bislang größten Updates überhaupt. Der Spec III-Patch füht dem Rennspiel unter anderem zwei neue Strecken, mehrere neue Funktionen sowie acht zusätzliche Autos hinzu.

Und eines davon ist eine kleine GT-Legende, denn es handelt sich um den Renault Espace F1. Das Konzept-Auto ist dabei nur auf den ersten Blick ein herkömmlicher Minivan mit Familienkutschen-Charme. Denn verbaut hat er diverse leistungsstarke Bauteile aus der Formel 1, darunter Kohlefaser-Scheibenbremsen und -Chassis sowie einen V10-Motor mit rund 800 PS.

Der katapultiert den Renault Espace F1 auf über 300 km/h und macht ihn damit zu einem der schnelleren Autos in Gran Turismo 7.

In Sekunde 30 des neuen Trailers zur Yas Marina-Strecke könnt ihr einen ersten Blick auf den Flitzer erhaschen:

Video starten 1:00 Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu

Erster Auftritt vor über 25 Jahren in GT2

Das Auto wurde in den 90er-Jahren anlässlich des zehten Geburtstags des Espace konzipiert und tauchte auch in Gran Turismo 2 auf, das mittlerweile knapp 26 Jahre auf dem Buckel hat. Weil der Flitzer schon damals für Furore sorgte, dürfte das Comeback des F1-Espace gerade für Kenner*innen ein echtes Fest sein.

Das Auto wurde übrigens tatsächlich zweimal gebaut, eins davon ist sogar fahrtüchtig und kann unter anderem in diesem YouTube-Video zum Renault Espace F1 bewundert werden.

Ein konkretes Release-Datum für das Spec III-Update gibt es bislang noch nicht, dafür steht aber unter anderem Fest, dass mit der Yas-Marina Circuit eine der namhaftesten Pisten der Welt ins Spiel kommt, zu dem ihr euch oben einen kurzen Trailer anschauen könnt. MIt der F1-Familienkutsche könnt ihr dort dann direkt Bestzeiten in den Asphalt brennen.

Gran Turismo 7 erschien im März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Seitdem gibt es fast monatlich neue Updates, die den Umfang des Spiels über die Jahre ordentlich erhöht haben. Das Rennspiel ist auch mit der PlayStation VR 2 spielbar.

Was sagt ihr zum Comeback des Renault Espace F1 in Gran Turismo?

