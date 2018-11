Gran Turismo Sport - Deutscher Fahrer wird Vize-Weltmeister

Die erste FIA-zertifizierte Weltmeisterschaft in Gran Turismo Sport ist entschieden! Der deutsche Profi Mikail Hizal fuhr beim Nations Cup der FIA GT Championship World Finals 2018 in Monaco auf den zweiten Platz und wurde damit Vize-Weltmeister. Hizal musste sich nur dem Brasilianer Igor Fraga geschlagen geben, der sich trotz schwächerer Platzierung aus den vorherigen Rennen am Ende durchsetzen konnte und verdienter Weltmeister wurde. Auf Platz drei folgte der Australier Cody Nikola Latkovski.

Im Folgenden könnt ihr euch die Highlights aus dem vierten und letzten Rennen des Finales anschauen, falls ihr nicht live bei den Championships in GT Sport zugucken konntet:

Team Lexus holt GT Sport Manufacturer Series

Der Nations Cup war nicht die einzige Veranstaltung am vergangenen Wochenende. Auch die GT Sport Manufacturer Series 2018 wurde in Monaco ausgetragen, bei dem jeweils die besten drei Fahrer jeder Region für 16 namhafte Automobilhersteller antraten.

Im Ausdauerrennen auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings setzte sich Team Lexus durch und wurde zum ersten GT Sport Manufacturer Series Champion. Unten könnt ihr euch das Video des Final-Rennens anschauen: