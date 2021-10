Gratis am Wochenende: Zwei Shooter-Highlights und ein Rennspiel-Hit erwarten euch

Auch an diesem Wochenende warten einige Titel auf euch, die ihr am Wochenende kostenlos spielen könnt. Diesmal haben wir drei Titel für euch herausgesucht, bei denen vor allem Shooter-Fans auf ihre Kosten kommen sollten. Außerdem lässt sich ein aktueller Rallye-Titel gratis spielen. Hier gibt es alle Infos.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Halo: The Master Chief Collection

Verfügbar bis: 18. Oktober 2021

18. Oktober 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: Shooter

Darum geht es: Knapp sieben Jahre hat die Halo: The Master Chief Collection mittlerweile auf dem Buckel, gehört aber immer noch zu den besten und umfangreichsten Spiele-Sammlungen überhaupt. Die Collection enthält Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 3: ODST und Halo Reach sowie sechs besonders überarbeitete Halo 2-Multiplayer-Maps (Halo 2 Anniversary) Ihr könnt sämtliche Kampagnen spielen oder euch in die extrem umfangreichen Multiplayer-Titel der Shooter stürzen. Wer also vor Halo Infinite in das Halo-Universum reinschnuppern will, hat an diesem Wochenende die perfekte Gelegenheit.

Dirt 5

Verfügbar bis: 18. Oktober 2021

18. Oktober 2021 Xbox Live Gold nötig? J a

a Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Genre: Rennspiel

Darum geht es: Dirt 5 ist der fünfte Ableger der Arcade-Rallye-Reihe von Codemasters. Im Kern dreht sich das Spiel um den Rallye-Zirkus, rein optisch präsentiert es sich dabei aber deutlich farbenfroher als sein Vorgänger Dirt 4. Dirt 5 enthält einen Karrieremodus, einen Vier-Spieler-Splitscreen sowie Online-Modi. Unsere Rennkarriere führt uns auf Rennstrecken rund um die Welt, wir steuern verschiedene Fahrzeuge von Rallye-Racern über Trucks bis hin zu GT-Karossen.

Gratis auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5

Borderlands 3

Verfügbar bis: 17. Oktober 2021

17. Oktober 2021 Xbox Live Gold/Playstation Plus nötig? Ja

Ja Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Ja Auch in PS Now enthalten? Ja

Ja Genre: Shooter

Darum geht es: Einige Jahre nach dem zweiten Teil erhebt sich in Borderlands 3 auf Pandora ein irrer Banditenkult, die Children of the Vault, unter der Führung des Geschwisterpaars Troy und Tyreen Calypso. Wir treten ihnen mit einem von vier neuen Helden entgegen: Einem Schützen, der Hologramme seiner selbst erschafft, einem Bestienzähmer, unserer eigenen Sirene und einer Soldatin mit Mech. Auf deren Kampfmaschine kann sogar ein Koop-Partner reiten! Neben bergeweise neuen Waffen und Fahrzeugen bietet Borderlands 3 außerdem erstmals neue Welten.

Noch mehr Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Ok, wirklich "kostenlos" sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, immerhin fallen für diese Services jeweils Abonnement-Gebühren an. Dafür habt ihr dann aber auch Zugriff auf die jeweiligen Spiele-Bibliotheken und die sind mittlerweile ziemlich gut gefüllt. Hier könnt ihr dann auch einige der oben genannten Spiele dauerhaft weiterspielen und müsst euch nicht auf das kostenlose Wochenende beschränken.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?