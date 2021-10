PS Now-Leak: Im Oktober ist eines der wichtigsten PS4-Spiele 2020 dabei

Kurz vor der Enthüllung der PS Now-Spiele für Oktober 2021 scheint das Angebot bereits geleakt worden zu sein. Bislang war eigentlich nur bekannt, dass es Final Fantasy 8 Remastered in die Riege der Oktober-Spiele schaffen wird. Doch ein PS Now-Besitzer hat wohl nun eine große Entdeckung gemacht.

Diese PS Now-Spiele könnten dabei sein

Reddit-User nofuture09 wohnt in Großbritannien und hat im PS Now-Angebot offenbar die neuen Spiele für Oktober 2021 entdeckt. Ein Highlight ist ein First Party-Spiel von Sony, das im letzten Jahr zahlreiche Preise abgeräumt hat. Die Oktober 2021-Spiele wären:

Von diesen Titeln war bislang nur Final Fantasy 8 Remake bekannt. Sony kündigte an, über die nächsten Monate verteilt die Spiele Final Fantasy 9, 10/10-2 und 12 in PS Now zu veröffentlichen. Besonders erfreulich dürfte die Aufnahme von The Last of Us Part 2 sein, da der Titel zu Sonys Exklusivspielen gehört und erst im vergangenen Jahr erschienen ist.

The Last of Us Part 2 hat erst kürzlich ein Update für die PS5-Version erhalten, die die Bildrate von 30 auf 60 fps verbessert. Weitere Verbesserungen wie eine erhöhte Auflösung und schnellere Ladezeiten sollen noch folgen.

Leak könnte sich bewahrheiten

In der Kommentarspalte des Reddit-Forums tummeln sich immer mehr User, die von der gleichen Beobachtung berichten. Somit könnte es tatsächlich sein, dass Sony die Spiele vorab geleakt hat und wir nun nicht mehr auf die Enthüllung der Oktober-Spiele hinfiebern müssen. Trotzdem sollten wir abwarten, bis sich der Leak bestätigt.

Wann werden die PS Now-Spiele enthüllt? Das Line-up für PS Now wird traditionell am ersten Montag im neuen Monat enthüllt. Dementsprechend müssen wir nicht lange warten, da das Oktober 2021-Angebot bereits heute enthüllt wird.

Falls ihr nicht wisst, ob sich PS Now für euch lohnen könnte, solltet ihr im folgenden GamePro-Artikel (Anzeige) nachschauen:

0 0 Mehr zum Thema PlayStation Now – Was das riesige Spiele-Abo zu bieten hat [Anzeige]

Das brachte der September für PS Now

Im September 2021 wurden dem Service unter anderem Tekken 7, Killing Floor 2 und Moonlighter hinzugefügt. Tekken 7 wird leider nur bis zum 28. Februar 2022 im Service enthalten sein, deshalb solltet ihr die Zeit gut nutzen, bevor das Spiel wieder aus dem Angebot entfernt wird.

Auf welches Spiel im PS Now-Angebot von Oktober 2021 würdet ihr euch am meisten freuen?