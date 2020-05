Gratis am Wochenende: 5 kostenlose Spiele für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und da stellt sich die Frage, was ihr zocken könnt. Wir haben für euch geschaut, welche Spiele gratis für PS4, Switch und Xbox One zur Verfügung sein werden. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 & Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2

Zeitraum: bis zum 10. Mai

bis zum 10. Mai PS Plus & Xbox Live: nein

nein Genre: Arcade-Action

So spielt es sich: Im Spiel müsst ihr euch als gefräßiger Pac-Man durch Labyrinthe mampfen, während ihr gleichzeitig von Gespenstern verfolgt werdet, die ihr nicht berühren dürft. Dabei sammelt ihr Punkte und katapultiert euren Highscore in die Höhe.

Im Gegensatz zum Original-Pac-Man spielt sich die Championship Edition aber etwas rasanter und kommt mit schickem 3D-Look und knalligen Effekten. Zudem bietet das Spiel mit Zeitangriff und Abenteuer zwei neue Modi. Im letzteren nehmt ihr es sogar mit fiesen Bossgegnern auf.

Pac-Man Championship Edition 2 wurde überraschend für alle Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr lest ihr hier:

Gratis für Xbox One

Dragon Ball FighterZ

Zeitraum: bis zum 11. Mai

bis zum 11. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Fighting-Game

Fighting-Game Auch im Game Pass enthalten: nein

Um was geht's: Dragon Ball FighterZ ist ein Anime-Prügler, in dem ihr aber in einer 2D-Ansicht gegeneinander kämpft. In Teams bestehend aus drei Charakteren aus dem Dragon Ball-Universum, müsst ihr gegeneinander kämpfen, KI-Geschosse abfeuern und Kamehamehas ausführen. Neben verschiedenen Modi gibt es auch eine Story, die extra für das Spiel kreiert wurde und den neuen Charakter Android 21 einführt.

Noch mehr Infos zum Anime-Prügler gibt der GamePro-Test:

PlayerUnknown's Battlegrounds

Zeitraum: bis zum 11. Mai

bis zum 11. Mai Xbox Live: ja

ja Genre: Action

Action Auch im Game Pass enthalten: ja

Um was geht's: PlayerUnknown's Battlegrounds, kurz PUBG, ist eins der ersten populären Spiele im Battle Royale-Genre gewesen. Deshalb tretet ihr, wie es sich für diese Art der Spiele gehört, auf einer großen Map gegen 99 andere Spieler an. Dort warten auf euch verschiedene Waffen, Gegenstände und mehr, die aufgenommen werden wollen. Mit der Zeit wird der spielbare Bereich immer kleiner, wodurch die Kämpfe immer intensiver werden, bis am Ende nur noch ein Spieler überlebt hat.

Wie sich PUBG auf Konsolen schlägt, zeigt der GamePro-Test:

Weitere kostenlose Spiele für Xbox One

Saints Row 4 Re-Elected (bis zum 11. Mai)

The Golf Club 2019 (bis zum 11. Mai)

Neue Demo auf der Switch

Brigandine: The Legend of Runersia

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von Spielen des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?