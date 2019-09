Call of Duty: Modern Warfare - Beta: Teilnahme, Startzeiten & Preload

In wenigen Tagen startet die Beta für den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Im Gegensatz zur vergangenen Closed Alpha können dieses Mal aber alle Spieler mitmachen. Hier erfahrt ihr, wie ihr mitmacht und was ihr downloaden müsst (via Activision).

Es gibt zwei Beta-Wochenenden, an denen ihr mitmachen könnt. Allerdings gelten jeweils ein paar andere Regeln. Am kommenden Wochenende, ab dem 14. September, können ausschließlich PS4-Spieler teilnehmen. Nächste Woche, ab dem 21. September, sind alle Plattformen dabei, sogar mit Crossplay.

Erste Beta: 14. bis 16. September (nur PS4)

Early Access ab 12. September für Vorbesteller und Besitzer eines Early Access-Key

für Vorbesteller und Besitzer eines Early Access-Key PS Plus wird laut der offiziellen Website zur Teilnahme vorausgesetzt

Zweite Beta: 21. bis 23. September (PS4, Xbox One, PC)

Early Access ab 19. September für Vorbesteller und Besitzer eines Early Access-Keys

für Vorbesteller und Besitzer eines Early Access-Keys Crossplay zwischen allen Plattformen ist möglich

PS Plus und Xbox Live Gold werden laut der offiziellen Website zur Teilnahme vorausgesetzt

Brauche ich zur Teilnahme einen Code?

Wenn ihr zu den normalen Zeiten mitmachen wollt, braucht ihr euch nirgends zu registrieren und auch keinen Code einlösen. Ladet euch einfach im Store den Beta-Client herunter.

Wollt ihr hingegen schon bei den Early Access-Zeiten dabei sein, solltet ihr dafür bei eurer Vorbestellung einen Beta-Code bekommen haben, den ihr dann auf Callofduty.com einlösen könnt.

Wann startet der Preload?

Ihr könnt euch den entsprechenden Client auf der PS4 bereits ab heute zwischen 19 und 20 Uhr herunterladen, sobald er im Store verfügbar ist.

Der Preload für Xbox One und PC startet nächste Woche noch vor dem 19. September. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Für die Beta gibt es einen neuen Client. Solltet ihr die Alpha also noch auf eurer Konsole installiert haben, nützt euch die Datei nichts mehr. Ihr müsst die Beta neu im entsprechenden Store herunterladen.

Was kann in der Beta gespielt werden?

Activision verspricht wechselnde Maps und Playlist über den Verlauf der beiden Testphasen. Es soll auch ein paar Überraschungen für die Teilnehmer geben. Konkrete Angaben dazu, was gespielt werden kann, gibt es aber leider nicht.

Mit dabei ist aber wieder der 2v2 Gunfight Modus, der bereits in der Alpha spielbar war. Außerdem könnt ihr auch einen Blick auf den normalen Multiplayer-Part werfen, der euch in Gefechte mit sechs gegen sechs Spielern schickt. Welche Maps und Modi genau mit dabei sind, bleibt abzuwarten.

Die Einzelspieler-Kampagne von Modern Warfare ist kein Teil der Beta.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.