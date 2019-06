Im Gegensatz zu CoD: Black Ops 4 wird das im Oktober 2019 erscheinende Call of Duty: Modern Warfare wieder eine klassische Singelplayer-Kampagne bieten. Entwickler Infinity Ward hat sich nun erstmals zur Länge der Story geäußert.

So lang soll die Kampagne werden: Eine konkrete Zahl nennt Narrative Director Taylor Kurosaki im Interview mit GameReactor zwar nicht, gibt aber eine grobe Richtung vor: Die Spielzeit der Story des kommenden Shooters soll sich an die "klassische Call of Duty-Kampagnen-Länge richten".

Wie lang könnte die Kampagne sein? Blicken wir auf frühere Ableger zurück, so dürfte uns der Einzelspielerpart des neuen Serienablegers 6 bis 7 Stunden beschäftigen.

Infinite Warfare - rund 7 Stunden für die Kampagne

CoD: WW2 - rund 7 Stunden für die Kampagne

Modern Warfare 1 - rund 6 Stunden für die Kampagne

Modern Warfare 2 - rund 6 Stunden für die Kampagne

Modern Warfare 3 - rund 6 Stunden für die Kampagne

Darum geht es in der Story von CoD: Modern Warfare 2019

Call of Duty: Modern Warfare - Screenshots ansehen

Bei Call of Duty: Modern Warfare handelt es sich um ein Reboot von Call of Duty 4: Modern Warfare.

Es geht also zurück zum Anfang. Bedeutet: Die Ereignisse aus Modern Warfare 1-3 sind in der neuen Modern Warfare-Welt nie passiert. Dennoch können wir uns auf ein Wiedersehen mit bekannten Figuren freuen, unter anderem mit Captain Price, der bereits in allen anderen Modern Warfares eine wichtige Rolle spielte.

Geblieben ist indes das Setting. Das aktuelle Modern Warfare spielt nämlich in der Gegenwart und die Welt sieht sich gleich mehreren gefährlichen Feinden gegenüber.

Das sind unsere Feinde: Ein abtrünniger russischer General und seine Gefolgschaft sowie eine nahöstliche Terrormiliz bedrohen das Leben unschuldiger Zivilisten und stoßen die Welt an den Rand des Abgrunds.

Wir schlüpfen abwechselnd in die Uniformen und Kampfanzüge verschiedener Soldaten- bzw. Spezialeinheiten und müssen die Bedrohungen neutralisieren.

Mehr Infos findet ihr hier: Alles, was wir über CoD: Modern Warfare wissen.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.