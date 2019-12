Gratis-Spiele am Wochenende: Fallout 76 & mehr für PS4, Xbox One & Switch

Endlich Wochenende, endlich eine neue Ladung Gratis-Spiele, die ihr euch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch über die freien Tage hinweg unter den Nagel reißen und zocken könnt. Wie gewohnt listen wir die kostenlosen Spiele hier für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 & Xbox One

Fallout 76

Zeitraum: bis zum 16. Dezember, 18 Uhr MEZ

bis zum 16. Dezember, 18 Uhr MEZ Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One PS Plus / Xbox Live Gold: Ja

An diesem Wochenende könnt ihr Fallout 76 kostenlos spielen und erhaltet bis zum 16. Dezember doppelte Erfahrungspunkte. Gefällt euch das Spiel und ihr entschließt euch während der Test-Phase zum Kauf, erhaltet ihr zudem 50% Rabatt.

Mehr zu Fallout 76:

- 11 Einsteigertipps

- Die 5 besten Quests des Spiels

- Sind lebende NPCs die Lösung (Kolumne)

Gratis für Xbox One (Free Play Days)

Soul Calibur 6

Zeitraum: bis zum 15. Dezember

bis zum 15. Dezember Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Im Kampfspiel Soul Calibur 6 kehren alte Bekannte aus vorangegangenen Teilen zurück, etwa Nightmare, Siegfried, Mitsurugi oder Ivy. Aber es gibt auch Neulinge wie Groh mit seinem Doppelklingenschwert oder der Gastcharakter Geralt aus The Witcher 3.

Das Besondere: Aus Story-Sicht geht es zurück zu den Anfängen. Spieler erleben die Geschehnisse aus dem ersten Soul Calibur neu und sollen dabei bisher unbekannte Geheimnisse der Geschichte entschlüsseln.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test.

DayZ

Zeitraum: bis zum 15. Dezember

bis zum 15. Dezember Plattform: Xbox One

Xbox One Xbox Live Gold: Ja

Um was geht's? Der Zombie-Survival-Titel DayZ war ursprünglich eine Mod für Arma 2, wurde dann aber als Standalone-Version im Early-Access-Programm von Steam weiterentwickelt. Spieler müssen in der riesigen Open World Chernarus, die von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht wird, gegen alle Widrigkeiten überleben.

Dafür müssen sie auf die Nahrungs- und Wasserversorgung ihrer Spielfigur achten, Ausrüstung wie Waffen und Rüstung finden und können auch Fahrzeuge verwenden. Neben der Gefahr durch die Untoten sind auch andere Spieler oft nicht freundlich gesonnen und trachten einem nach Leben und Ausrüstung.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test.

Neue Free2Play-Spiele

Neue Demos für die Switch

Link-a-Pix Deluxe

- Demo herunterladen

Gratis-Games bei PS Plus und Games With Gold im Dezember 2019

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus - Unter anderem mit Titanfall 2

Games with Gold - Welche Spiele sind diesmal dabei?

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?