Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele auf und stellen darüber hinaus neue Demos und - wenn vorhanden - neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für Switch

51 Worldwide Games: Guest Edition

Zeitraum: für immer

für immer Nintendo Switch Online: Nein

Nein Genre: Spielesammlung

Das steckt in der Gratis-Version: Mit dem heutigen Release von 51 Worldwide Games gibt es im eShop auch eine kostenlose Variante. Diese ist aber nur dafür da, um mit mehreren Switch-Konsolen alle Spiele miteinander lokal spielen zu können.

Trotzdem könnt ihr auch ohne die Vollversion alleine oder zu zweit diese vier Spiele völlig kostenlos spielen:

Viererreihe

Domino (nur alleine lokal mit einer Switch)

(nur alleine lokal mit einer Switch) Präsident (nur alleine lokal mit einer Switch)

(nur alleine lokal mit einer Switch) Autorennbahn

Noch mehr zum Spiel lest ihr in der Spielvorstellung im Rahmen von "Find Your Next Game" hier auf GamePro.de:

9 0 Mehr zum Thema 51 Worldwide Games ist ein (fast) perfekter Ersatz für Brettspielabende

Gratis für Xbox One

Sonic Forces

Zeitraum: bis 8. Juni

bis 8. Juni Xbox Live Gold: Ja

Ja Genre: Jump 'n' Run

Darum geht's: Sonic Forces ist ein 3D-Action-Platformer in dem Spieler wie schon in Sonic Generations (2011) den modernen sowie den klassischen Sonic steuern. Erneut muss Segas Videospielikone die Welt vor einem Feldzug des Bösewichts Dr. Eggman retten.

Dabei können wir uns im Charakter-Editor sogar einen eigenen Helden zusammenzimmern, und als Katzen, Hasen, Wölfe oder Bären durch die Levels sausen, wobei jede Art von einer speziellen Fähigkeit profitiert.

Mehr zum Spiel im GamePro-Test:

8 0 Mehr zum Thema Sonic Forces im Test - An die Wand gerannt

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Zeitraum: bis 8. Juni

bis 8. Juni Xbox Live Gold: Ja

Ja Genre: Geschicklichkeit

Darum geht's: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD ist die Portierung des gleichnamigen Launchspiels für die Wii. Mit der Neuauflage wurde die Bewegungssteuerung herausgeschnitten und durch eine klassische Kontrolle per Analogstick ausgetauscht.

In dem Geschicklichkeitsspiel ist es eure Aufgabe, einen Affen in einer Kugel durch ein Labyrinth gespickt mit allerlei Gefahren. Das Besondere an Banana Blitz war damals die neue Sprungfunktion, die aber nicht zum Spiel passte und in späteren Teilen wieder entfernt wurde.

Dieses Spiel ist auch noch gratis mit Xbox Live Gold:

Arcade Classics Anniversary Collection

Kostenlose PC-Spiele

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Game Store auf. In dieser Woche könnt ihr kostenlos das witzige Kochspiel Overcooked abstauben. Wollt ihr wissen, was es sonst noch gibt, hier geht's zum Artikel:

0 0 Mehr zum Thema Bei Steam & Epic gibt's aktuell 4 PC-Spiele kostenlos: Was lohnt sich?

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass & mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus - Zwei Spiele für Shooter-Fans

Games with Gold - Eine bunte Mischung für jeden Geschmack

PS Now - Einer der besten Shooter des letzten Jahres

Xbox Game Pass - Diese Spiele warten auf euch im Juni

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von Spielen des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?