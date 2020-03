Gratis-Spiele vom 06. - 09. März für PS4, Xbox One & Switch

Wieder einmal klopft das Wochenende an die Tür und wie immer gibt es eine neue Ladung Gratis-Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Jeden Freitag listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf, verraten um was es sich bei den Titen handelt und stellen darüber hinaus neue Demos und, falls vorhanden, Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Rainbow Six Siege

Zeitraum: bis zum 09. März

bis zum 09. März PS Plus/Xbox Live: ja

ja Genre: Multiplayer-Shooter

Im Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Gespielt wird primär im PvP-Multiplayer, es gibt aber auch Einzelspieler- und Koop-Varianten gegen die KI, die hauptsächlich zum Training dienen.

Das Besondere: In erster Linie geht es in R6 Siege vor allem um so genannte Close-Quarter-Kämpfe und Belagerungen. Dabei kann die Umgebung genutzt werden um Barrikaden zu errichten, Wände zu verstärken und Gebäude in regelrechte Festungen zu verwandeln. Die Angreifer setzen hingegen gezielte Zerstörung ein, um die Verteidiger selbst bei sicher geglaubter Deckung flankieren zu könne

Das könnt ihr zocken: Ihr erhaltet Zugriff auf die Vollversion des Spiels, die ihr bis Montag, den 09. März um 14 Uhr (PS4) bzw. 18 Uhr (Xbox One) testen könnt.

Mortal Kombat 11

Zeitraum: bis zum 08. März

bis zum 08. März Xbox Live/PS Plus: ja

ja Genre: Beat'em up

Der mittlerweile elfte Teil der Beat'em up-Reihe überzeugt mit seinem zugänglichen, aber dennoch komplexen Kampfsystem sowie der umfangreichen Story-Kampagne.

Das könnt ihr zocken: Das ganze Wochenende über steht euch das komplette Mortal Kombat 11-Paket mit sämtlichen Online-und Offline-Modi, allen Kämpfern und deren berühmt berüchtigten Fatalities zur Verfügung.

Gratis für Xbox One

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Zeitraum: bis zum 08. März

bis zum 08. März Xbox Live: ja

ja Genre: Multiplayer-Shooter

Habt ihr am Wochenende Lust auf Multiplayer-Action, euch ist Rainbow Six Siege aber eine Spur zu ernst, dann ist Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville eine überaus spaßige und humorvolle Alternative.

Darum geht's: Das Spiel ist der dritte Teil der Garden Warfare-Reihe, in der sich Pflanzen und Zombies in einer Reihe von PvP- und PvE-Spielmodi duellieren. In den sechs PvP-Modi können sich jetzt erstmals 24 Spieler gleichzeitig bekämpfen. Darüber hinaus ist auch die Klassenauswahl so groß wie nie zuvor. Insgesamt gibt es 20 Klassen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Mehr Infos zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

Black Desert Online

Zeitraum: bis zum 08. März

bis zum 08. März Xbox Live: ja

ja Genre: MMORPG

Black Desert Online ist ein Sandbox-MMORPG des koreanischer Entwicklerteams Pearl Abyss. Die offene Fantasy-Welt des Online-Rollenspiels bietet viele Story- und Nebenquests aber auch ein Housing-System. Das Spiel bietet Gilden-vs.-Gilden-Kämpfe und ein aktives Kampfsystem, bei dem der Spieler direkt auf einen Gegner zielen und Kombos einsetzen kann, ähnlich wie in TERA oder Skyforge.

Weitere Infos zum Spiel findet ihr im Testvideo zu Black Desert Online.

Neue Demos für die PS4

Final Fantasy 7 Remake

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel PS Plus: wird benötigt

wird benötigt Speicherplatz: 7,6 GB

Zu großer Freude der Fans hat Square Enix in dieser Woche eine Demo zum Final Fantasy 7-Remake veröffentlicht. Alle Infos zur Neuauflage findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht zum Action-Rollenspiel.

Das steckt drin: Spielen könnt ihr die erste Mission des Remakes, genauer gesagt den Anschlag auf den Mako-Reaktor 1. Die ca. 45 Minuten lange Demo endet mit einem Bosskampf gegen den Skorpion-Roboter.

Belohnung fürs Spielen: Wenn ihr euch die Demo bis zum 11. Mai herunterladet, bekommt ihr ab dem Release der Vollversion am 10. April ein exklusives, kostenloses PS4-Design. Auf diesem werden die Hauptcharaktere zu sehen sein.

Neue Demos für die Switch

Explosive Jake

Kostenlos bei Steam & Epic

