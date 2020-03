Gratis-Spiele vom 13. - 15. März für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wir haben wieder eine neue Ladung Gratis-Spiele für euch, die ihr die freien Tage über auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für Xbox One

Verdun

Zeitraum: bis zum 15. März

Xbox Live Gold: Ja

Plattform: Xbox One

Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Verdun ist ein Multiplayer-Shooter des dreiköpfigen Indie-Entwicklers BlackMill Games. Als Mitglied eines vierköpfigen Squads kämpfen wir in Multiplayer-Matches auf historischen Schlachtfeldern des ersten Weltkriegs. Besonderen Wert legt BlackMill Games auf die kooperativen Squads und die Schlachtfelder von Verdun.

Befreundete Spieler bekommen bei guter Zusammenarbeit Koop-XP, die alle Mitglieder der Einheit stärker machen. Die drei Schlachtfelder basieren auf echten Schauplätzen aus dem Jahr 1916. Über eine interaktive Karte der Front können wir direkt in den Kampf springen und die dynamischen Frontlinien mit unseren Fähigkeiten beeinflussen.

Overwatch

Zeitraum: bis zum 15. März

Xbox Live Gold: Ja

Plattform: Xbox One

Genre: Multiplayer-Shooter

Um was geht's? Overwatch gehört zu den Hero-Shootern und bietet eine Vielzahl von Helden, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen kämpfen, diese aber nicht wechseln oder einsammeln können. Die Helden sind in verschiedene Rollen-Gruppen eingeteilt, wie Verteidigung oder Angriff.

Das Gameplay ist - abgesehen von den MOBA-artigen Helden - extrem nahe am Vorbild Team Fortress 2. Alle Spielmodi sind allerdings aufgabenorientiert. Mal müssen Punkte verteidigt werden, mal ein Fahrzeug von A nach B eskortiert werden.

NASCAR Heat 4

Zeitraum: bis zum 15. März

Xbox Live Gold: Ja

Plattform: Xbox One

Genre: Rennspiel

Darum geht's: NASCAR Heat 4 ist ein Rennspiel mit der offiziellen Lizenz des US-amerikanischen Motorsportverbands. Darin stehen 38 Strecken zur Verfügung, die in allen drei NASCAR-Serien sowie der beliebten »Xtreme Dirt Tour« befahren werden können.

Gegenüber dem Vorgänger NASCAR Heat 3 (2018) hat der Entwickler Monster Games nach eigenen Angaben an der Grafik und dem Sound geschraubt. Auch im Karriere-Modus und bei der Anpassung der Fahrzeuge erwarten euch neue Features.

Neue Free2Play-Spiele für PS4 und Xbox One

Call of Duty: Warzone

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Genre: Battle Royale

Entwickler: Infinity Ward

Lange war ein neuer Battle Royale-Modus für Call of Duty: Modern Warfare im Gespräch und jetzt ist er als eigenständiges Spiel mit dem Namen CoD: Warzone erschienen, den ihr fortan kostenlos herunterladen könnt.

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

150 Spieler

wir spielen in Dreier-Teams (ähnlich wie in Apex Legends)

wir stürzen uns auf die riesige Map "Verdansk"

Zwei Spielmodi: Battle Royale und Plunder

Neue Demos für die Switch

Für die Switch gibt es in dieser Woche eine neue Demo zu Coffee Talk, einem Indie, in dem der Name Programm ist. Und darum geht's: Ihr sitzt am Tresen, lauscht den Gesprächen eurer Mitmenschen und löst dabei deren Probleme mit einem koffeinhaltigen Heißgetränk.

Coffee Talk

Gratis-Spiele bei PS Plus, Games With Gold & Co. im März 2020

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

