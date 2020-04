10 Spiele jetzt kostenlos am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und da stellt sich die Frage, was ihr zocken könnt. Wir haben für euch geschaut, welche Spiele gratis für PS4, Switch und Xbox One zur Verfügung sein werden. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet

Gratis für PS4 & Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare (Multiplayer)

Zeitraum: bis zum 27. April

bis zum 27. April PS Plus & Xbox Live: ja

ja Genre: Action

Wenn ihr noch kein Modern Warfare gespielt habt, könnt ihr jetzt den Mehrspieler ausprobieren. Dafür werden insgesamt fünf Karten zur Verfügung stehen. Damit könnt ihr euch einen Eindruck machen, was im vollen Spiel auf euch wartet.

So zockt ihr den Multiplayer von MW gratis:

Installiert Warzone (umsonst)

Startet Warzone

Erhaltet vom Warzone-Menü aus Zugriff auf die Multiplayer-Maps

Noch mehr Informationen hier:

Tom Clancy's The Division 2

Zeitraum: keine Zeitbegrenzung

keine Zeitbegrenzung PS Plus & Xbox Live: ja

ja Genre: Action

Ab sofort steht für Tom Clancy's The Division 2 eine kostenlose Trial-Version zur Verfügung. Mit dieser könnt ihr für insgesamt acht Stunden in das Abenteuer schauen. Zudem könnt ihr nur bis Stufe 8 euren Charakter aufleveln.

Gratis für Xbox One

XCOM 2

Zeitraum: bis zum 27. April

bis zum 27. April PS Plus & Xbox Live: ja

ja Genre: Strategie

Um was geht's: In dem Rundenstrategie-Spiel kämpft ihr als Chef der Elite-Einheit XCOM wie gewohnt gegen Alien-Aggressoren.

Der Twist: Die Aliens haben die Erde erobert und XCOM als Terror-Organisation gebrandmarkt. Als eine wichtige neue Gameplay-Mechanik wird daher "Stealth" genutzt, um in den bevölkerten Gebieten unerkannt zu agieren.

Bleeding Edge

Zeitraum: bis zum 26. April

bis zum 26. April Xbox Live: ja

ja Genre: Team Brawler

Um was geht's: Das Action-Spiel Bleeding Edge wurde von Ninja Theory entwickelt, die vor allem für Hellblade bekannt sind. Mit ihrem neuesten Titel gehen sie neue Wege und haben einen actionreichen Team Brawler entwickelt, der auf Multiplayer sowie unterschiedliche Helden mit besonderen Fähigkeiten setzt.

In unserem Test konnte das Spiel nicht überzeugen aber jetzt könnt ihr es am Wochenende kostenlos ausprobieren und schauen, ob es etwas für euch ist.

Weitere kostenlose Spiele für Xbox One

Zwei weitere Gratis-Games für PS4

Auch in dieser Woche könnt ihr weiterhin mit der #PlayatHome-Aktion Journey und Knack 2 spielen. Für beide Titel ist es nicht nötig, PS Plus oder ähnliche Mitgliedschaften zu besitzen.

Für alle Accounts außerhalb von Deutschland und China gibt es anstelle von Knack 2 übrigens Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Mehr zu den kostenlosen Spielen haben wir euch bereits letzte Woche vorgestellt:

Neue kostenlose Spiele & Demos auf der Switch

Lust auf kostenlose PC-Spiele?

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Game Store auf. An diesem Wochenende gibt es unter anderem Just Cause 4 kostenlos.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?