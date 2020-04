Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet

Gratis für Xbox One

F1 2019

Zeitraum: bis zum 19. April

bis zum 19. April Xbox Live: ja

ja Genre: Rennspiel

Aufgrund der Corona-Krise stehen aktuell in der Formel 1 bis auf weiteres die Motoren still. Die perfekte Alternative für Racing-Fans um diese Lücke zu schließen ist Entwickler Codemasters F1 2019.

Coole Neuerung: In der neuen Version des Rennspiels können wir erstmals Formel 2-Boliden steuern. Der komplette Rennkalender der Serie wurde übernommen.

Borderlands (GOTY-Edition)

Zeitraum: bis zum 19. April

bis zum 19. April Xbox Live: ja

ja Genre: Loot-Shooter

2019 wurde Borderlands für die aktuelle Konsolengeneration in einer Game of the Year-Edition neu aufgelegt. Neben dem Hauptspiel sind auch alle DLC-Inhalte mit dabei.

Das wurde verbessert:

4K + HDR-Support

4 Spieler-Splitscreen-Koop

Eine neue Mini-Map im Stil von Borderlands 2 ergänzt den Kompass

Verbessertes Inventar-System

Items werden automatisch vom Boden aufgesammelt

6 neue legendäre Waffen

Der finale Bosskampf ist auf Wunsch der Fans härter

Kosmetische Anpassungen der Vault Hunters

Warhammer: Chaosbane

Zeitraum: bis zum 19. April

bis zum 19. April Xbox Live: ja

ja Genre: Action-Rollenspiel

Um was geht's: Warhammer: Chaosbane ist ein Hack'n'Slay im Stil von Diablo. Thematisch geht es in die Alte Welt des Fantasy-Universums, die von Kriegen verwüstet wird. Als Charaktere stehen ein Mensch, ein Hochelf, ein Waldelf und ein Zwerg zur Auswahl, mit denen ihr euch auf zu bekannten Orte wie die verfluchte Stadt Praag oder die alte Hauptstadt Nuln macht.

Gratis für PS4

Journey

Zeitraum: bis zum 05. Mai

bis zum 05. Mai PS Plus: nein

nein Genre: Adventure

Dank der #PlayAtHome-Aktion könnt ihr euch aktuell zwei kostenlose PS4-Spiele aus dem PS Store herunterladen. Unter anderem das fantastische Abenteuer-Spiel Journey.

Um was geht's? In Journey steuert ihr eine unbekannte Gestalt durch eine Wüstenwelt. Das Ziel: ein Berg. Was der Spieler auf der Reise erlebt, bietet viel Raum für Interpretation. Ist es eine Parabel auf das Leben? Oder die Wiedergeburt? Journey verrät nicht viel und lässt Platz für die Gedanken und Gefühle der Spieler.

Richtig cool: Im ungewöhnlichen Online-Modus begegnet der Spieler anderen Wanderern in der Welt. Mittels einfachster Kommunikation formen sich zwischen den Spielern Bündnisse die gegen Ende von Journey zu ergreifenden Szenen von Solidarität führen können.

Knack 2

Zeitraum: bis zum 05. Mai

bis zum 05. Mai PS Plus: nein

nein Genre: Action-Adventure

Knack 2 könnt ihr euch ebenfalls im Rahmen der #PlayAtHome-Aktion kostenlos herunterladen.

Um was geht's? Knack 2 ist ein Action-Adventure und die Fortsetzung des ersten Knack, das als Launch-Titel für die PS4 2013 veröffentlicht wurde. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Koop-Modus. Wie bereits im Vorgänger kann man auch in Knack 2 seine anfangs sehr kleine Spielfigur durch das Aufsammeln von speziellen Gegenständen und Bruchstücken wachsen lassen und somit zusätzliche Fähigkeiten freischalten.

