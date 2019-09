Greedfall Test-Übersicht - Was sagt Metacritic zum RPG?

Mit Greedfall haben Spiders und Focus Interactive ein neues Rollenspiel veröffentlicht, dass mit Singleplayer-Content, Entscheidungsfreiheit und einem unverbrauchten Setting in die Fußstapfen beliebter Bioware-RPGs treten will. Hier erfahrt ihr, wie das Spiel in den ersten Reviews der internationalen Presse abgeschnitten hat.

Greedfall auf Metacritic und Open Critic

Auf den Wertungsportalen Metacritic und Opencritic sind bereits die ersten Reviews eingetragen. Auf beiden Seiten landet Greedfall auf dem gleichen Durchschnittswert von 75 Punkten. Während auf Metacritic im Moment nur acht Wertungen einfließen, sind es bei OC bereits 27 Artikel.

In unserem Test hat das Rollenspiel mit 80 Punkten etwas besser abgeschnitten.

Spiders wird in vielen Reviews dafür gelobt, mit dem Setting im 17. Jahrhundert etwas Neues gewagt zu haben. Die Story und das spaßige Kampfsystem werden ebenfalls mehrfach positiv hervorgehoben. Auf der anderen Seite werden die angestaubte Technik und sich oft wiederholende Elemente in der Spielwelt kritisiert, die vermutlich auf das geringe Budget zurückzuführen sind.

Das sagen die ersten Tests zu Greedfall

Magazin Wertung GamePro 80 / 100 GamingBolt 8 / 10 ScreenRant 3,5 / 5 GameSpew 8 / 10 Wccftech 7,5 / 10 GameWatcher 8 / 10 DualShockers 6,5 / 10 Push Square 7 / 10 IGN Spanien 7,8 / 10 Metacritic 75 OpenCritic 75

(Stand 10.09.2019, 09:49 Uhr)