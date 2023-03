Alien-Invasion in den 90ern: Dieses Horrorspiel bringt Akte X-Vibes mit

1:04 Greyhill Incident - Mystery-Horror mit Alien-Invasion verrät Release-Datum im Trailer

Anfang der 90er ist es mit dem beschaulichen Landleben in einem US-Dörfchen auf einmal vorbei, als außerirdische Flugobjekte am Nachthimmel auftauchen. Die Bewohner*innen bekommen es mit einer Alien-Invasion zu tun und die Regierung, die offenbar Bescheid weiß, versucht alles zu vertuschen. Klingt nach Akte X, ist aber ein kommendes Horrorspiel, das auf den Namen Greyhill Incident hört.

Allein gegen die Alien-Invasion

In diesem Spiel schlüpft ihr nicht in die Rolle eines sarkastischen FBI-Agenten, sondern spielt Ryan Baker, einen ganz normalen Dorfbewohner, den ihr aus der Egoperspektive steuert. Als eines Nachts fliegende Untertassen über den benachbarten Farmen auftauchen, beschließt er, sich der Sache selbst anzunehmen.

Ihr schaut euch lieber eine kleine Zusammenfassung an? In diesem TikTok erklären wir euch in Kürze, worum's geht:

Dass es keine Option ist, die Behörden einzuschalten, ist Ryan klar. Da er und die anderen Betroffenen vermuten, dass die Regierung irgendwie ihre Finger im Spiel hat, fürchtet er, in einer psychiatrischen Einrichtung zu "verschwinden", falls er über die Ereignisse spricht.

Also geht Ryan mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, auf Alienjagd. Dabei handelt es sich um einen Baseballschläger und einen Revolver mit nur wenigen Kugeln. Stellt euch also auf typische Survivalhorror-Mechaniken ein, die es euch abverlangen, gut mit euren Ressourcen hauszuhalten. Daneben müsst ihr auch nützliche Items einsammeln und Rätsel lösen.

Dabei ist die Lage stets brenzlig, da die außerirdischen Eindringlinge sich immer mehr Menschen schnappen, um grausame Experimente an ihnen durchzuführen. Die Story des Spiels soll sich übrigens an tatsächlichen Alien-Verschwörungstheorien orientieren, die in den 90er-Jahren kursierten.

Der Release von Greyhill Incident bzw. die Alien-Invasion beginnt am 9. Juni. Dann erscheint Greyhill Incident für PS4 und PS5 sowie "weitere Konsolen". Wir gehen davon aus, dass damit Xbox One und Series X/S gemeint sind. Eine PC-Version erscheint ebenfalls.

Habt ihr Lust bekommen, es mit der außerirdischen Bedrohnung aufzunehmen?