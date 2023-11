One Piece: Das war bei der Serie die größte Herausforderung für Netflix

Die Pirantencrew ist bereit, um es mit Arlong aufzunehmen. © Netflix/Eiichiro Oda

Einen passenden Schauspieler für die Rolle von Ruffy aus One Piece zu finden, bezeichnete der stellvertretende Chef Ted Sarandos als eine der schwierigsten Aufgaben, die Netflix in den letzten Jahren meistern musste.

Die komplette Besetzung der Piratenbande in Live-Action auf die Leinwand zu bringen – mit all ihren übertriebenen Darstellungen und Kräften der Teufelsfrucht – ist keine leichte Aufgabe und aus dem Grund ist es auch nicht überraschend, dass beim Casting der Hauptrolle von Ruffy Netflix vor einer großen Hürde stand.

Der perfekte Schauspieler für Monkey D. Ruffy

In einem vorab aufgezeichneten Q&A-Segment aus dem aktuellen Quartalsbericht von Netflix nahm Sarandos sich eine Pause von der Diskussion über das Account Sharing und die Preiserhöhung, um über den Erfolg der One Piece Live-Action-Adaption zu sprechen. Dabei sagte Sarandos:

"Eine der größten Herausforderungen in unserer eigenen Produktion war die Besetzung der Rolle von Monkey D. Ruffy." - Ted Sarandos

Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy. © Netflix/Eiichiro Oda

Er spricht davon, wie das Unternehmen seine amerikanischen und japanischen Teams zusammenführen musste, um sich One Piece zu widmen und die perfekte Rolle für den Strohhut Monkey D. Ruffy zu finden. Ruffy ist die wichtigste Hauptfigur von One Piece und es musste unbedingt jemand sein, der dessen chaotische, enthusiastische und explosive Persönlichkeit glaubwürdig auf die Leinwand bringen konnte.

Letztendlich erhielt Iñaki Godoy die Rolle des Kapitän der Strohhut-Piratenbande in der Live-Action-Serie und auch Eiichiro Oda äußert sich als sehr zufrieden mit dieser Wahl. Er bezeichnete Godoy als "Real-Life-Ruffy", ein großes Lob aus dem Mund vom Schöpfer von One Piece.

"Er war direkt vor unserer Nase in unserem eigenen Talentpool!" - Ted Sarandos

Wer ist Iñaki Godoy? Godoy ist ein mexikanischer Schauspieler, der bereits in früheren Netflix-Produktionen zu sehen war und unter anderem die Rolle des Bruno Lazcano in der Netflix-Serie "Wer hat Sara ermordet?" sowie die Hauptrolle Juan Ruíz in "The Imperfects"”" verkörpert hat.

Die Netflix-Live-Action-Serie von One Piece feiert weltweit große Erfolge. Die Produktion der zweiten Staffel wurde bereits bestätigt und wird voraussichtlich 2025 erscheinen.

Wie findet ihr Iñaki Godoy? Ist er der Ruffy-Rolle in One Piece gerecht geworden?