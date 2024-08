Großes Xbox-Exclusive wird angeblich verschoben - kommt wohl nicht mehr in diesem Jahr

Angeblich verschiebt sich ein großes Xbox-Rollenspiel auf das nächste Jahr.

Anfang des Jahres hatte Microsoft drei große Releases für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Nach Hellblade 2 im Mai hätte nun eigentlich das Rollenspiel Avowed auf dem Plan gestanden – der Release war zumindest grob für Herbst angekündigt worden.

Doch daraus wird eventuell nichts. Denn wie der normalerweise ziemlich gut unterrichtete Tom Warren (The Verge) gehört haben will, wird Entwickler Obsidian den Titel nach hinten verschieben. Statt in wenigen Monaten soll das Spiel nun "Anfang 2025" erscheinen. Ein konkreter Monat oder gar Datum wird nicht genannt.

Avowed hätte im Herbst 2024 erscheinen sollen

Das ist selbstverständlich noch keine Bestätigung. Obsidian hat sich bislang nicht zu Warrens Vermutung geäußert.

Komplett überraschend wäre eine Verschiebung indes nicht. Denn dafür, dass der Titel angeblich in wenigen Monaten erscheinen sollte, gab zuletzt abseits des Auftritts auf dem Xbox Showcase im Juni nur sehr wenig zum Spiel zu sehen, ein fixer Release-Termin stand zudem noch aus. Auf der gamescom in Köln wird der Titel zudem nur präsentiert und kann nicht selbst angespielt werden.

Erst vor einer Woche war der Release des – wenn auch "nur" zeitexklusiven – Stalker 2 auf den November verschoben worden. Avowed hätte allerdings noch einen etwas anderen Stellenwert, gehört es doch seit der Bethesda-Übernahme durch Microsoft zu den hauseigenen Xbox Game Studios.

27:15 Avowed: 20 Minuten neues Gameplay enthüllen Third Person-Ansicht und Party-Camp

Avowed ist das neue Fantasy-Rollenspiel der Entwickler von RPG-Klassikern wie Fallout New Vegas oder Pillars of Eternity. Avowed spielt in der Welt von Letzterem – Eora – und lässt euch aus der Ego-Perspektive mit diversen Waffen und Bögen, aber auch Feuerwaffen und Magie kämpfen.

Im Rahmen des Xbox Showcase wurden einige Gameplay-Szenen gezeigt, ein neuer Trailer enthüllte zudem erste Schlüsselmomente der Story.

Wie fändet ihr eine Verschiebung von Avowed?