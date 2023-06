Weltweit erster Diablo 4-Spieler findet den Großvater, eines der 6 seltensten Items im Spiel - Einzigartiger Zweihänder mit Traum-Werten

Jemand hat den Großvater aka The Grandfather gefunden.

Blizzard hat kürzlich verraten, welche Items in Diablo 4 die seltensten sind. Davon gibt es insgesamt sechs. Nachdem vor wenigen Tagen Streamer Andariels Antlitz und die Harlekinskrone stolz präsentierten, ist nun das nächste Unique in den Händen eines glücklichen Fans gelandet: The Grandfather aka Der Großvater - ein einzigartiger Zweihänder (via icy-veins).

Wo wurde die Waffe gefunden? Der Großvater wurde von einem chinesischen Fan in einer Event-Truhe während eines Höllenfluten-Ereignisses gefunden. Der untere Reddit-Post zeigt uns die Waffe, allerdings mit chinesischer Schrift:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier noch einmal ein Bild des Großvaters mit englischer Schrift:

Der Großvater aus Diablo 4.

So wie es aussieht, hat der Glückspilz eine ordentliche Roll abbekommen. Sein Großvater erhöht den kritischen Schaden sogar um 84%, während der Großvater auf dem oberen, englischsprachigen Bild, den kritischen Schaden "nur" um 76% boostet. So oder so handelt es sich bei dem Zweihänder um eine verdammt gute Waffe, die uns gerade vor Neid erblassen lässt.

Das sind die 6 seltensten einzigartigen Items in Diablo 4

Die sechs seltensten Items hat Blizzard vor Kurzem vorgestellt. Neben dem Großvater könnt ihr im Spiel mit extrem (Betonung liegt auf: extrem!) viel Glück folgende Gegenstände finden:

( Der Großvater (einzigartiger Zweihänder)

(einzigartiger Zweihänder) Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert)

(einzigartiges Schwert) Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring)

(einzigartiger Ring) Andariels Antlitz (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung)

(einzigartige Kopfbedeckung) Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett)

Wie bekomme ich die Uniques? Die sechs einzigartigen Items droppen immer mit einem Powerlevel von 820 und von Feinden, die mindestens auf Level 85 sind. Theoretisch könnt ihr sie also überall finden, wo auch andere unique Gegenstände droppen.

Vor einigen Tagen berichteten wir außerdem davon, dass jemand Andariels Antlitz erhalten hat:

Mehr zum Thema Diablo 4-Streamer findet als weltweit Erster eines der 6 seltensten Items des Spiels und zeigt es live im Stream von Samara Summer

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für alle auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf dem PC spielbar. Im großen GamePro-Test erweist sich Blizzards düsteres Schnetzel-Abenteuer als der mit Abstand beste Teil der Reihe und auch darüber hinaus findet Diablo 4 großen Anklang bei Kritiker*innen und in der Community