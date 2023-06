Ein Diablo-Fan freut sich über einen ultra seltenen Kopfschutz.

In Diablo 4 dreht sich alles um den besten Loot. Wir wünschen uns alle, über seltene Ausrüstung mit richtig guten Eigenschaften zu stolpern. Sechs Items sind nun ganz besonders begehrt. Blizzard hat nämlich erst kürzlich verraten, welche die seltensten einzigartigen Items sind und ein paar Details zu ihnen preisgegeben.

Ein Streamer hat eins davon, nämlich Andariels Antlitz, gefunden und das ist womöglich noch niemandem sonst gelungen.

Streamer hat eines der seltensten Uniques im Spiel gefunden

Bei den sechs seltensten Uniques handelt es sich um den Verhängnisbringer (einzigartiges Schwert), den Großvater (einzigartiges Zweihänderschwert), den Ring der Sternenlosen Himmel (einzigartiger Ring), die Harlekinskrone (einzigartige Kopfbedeckung), das Geschmolzenes Herz von Selig (einzigartiges Amulett) und eben die besagte Kopfbedeckung Andariels Antlitz.

Letzteren hat der Streamer und Diablo-Fan Nadin Wins erhalten und titelt in seinem Video stolz: "Das erste Andariels Antlitz der Welt in Diablo 4". Natürlich ist es schwierig, zu überprüfen, ob das stimmt. Schließlich könnte längst jemand anderes still und heimlich den mächtigen Kopfputz gefunden haben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person das in den sozialen Medien geteilt hätte, ist jedoch relativ hoch, gerade da Blizzard erst mehr über die Uniques verraten hat; unter anderem, dass sie "wirrrrklich selten sind". Da dürften die meisten Spieler*innen das Bedürfnis verspüren, ihren Fund zu teilen.

Hier könnt ihr euch das Video zum einzigartigen Item anschauen:

Da der Streamer Polnisch spricht, können wir das meiste, was er sagt, nicht verstehen, allerdings ist der Ausspruch "What the Fuck?" deutlich zu vernehmen. Kein Wunder, denn der Helm ist nicht nur eine Rarität, sondern auch noch richtig gut.

Hier seht ihr das Item im Tweet von Diablo 4-Lead Class Designer Adam Jackson.

Er gibt neben dem Rüstungswert einen richtig dicken Bonus auf alle Stats, ordentlich mehr Angriffsgeschwindigkeit, ein Plus auf Life Steal und eine hohe Gift-Resistenz. Dazu kommt eine Glückstrefferchance, mit der eine mächtige Giftnova ausgelöst wird.

Der Unterschied zwischen Uniques und Legendarys ist, dass bei Letzteren die Affixe zufällig sind, bei den einzigartigen Gegenständen sind sie dagegen immer gleich.

Seid ihr ein bisschen neidisch auf diesen Fund? Was ist bislang euer bestes Ausrüstungs-Item?