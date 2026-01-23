Stuntman des grünen Power Rangers wurde im echten Leben zum Verbrecher - nutzte sein Training für Einbrüche und erbeutete über 66.000 US-Dollar

Ein ehemaliger Stuntman aus Japans Power-Rangers-Vorlage nutzte sein Training nach einer Verletzung für über 40 Einbrüche.

Stephan Zielke
23.01.2026 | 13:00 Uhr

Manche ehemaligen Helden fallen tief – so wie der grüne Power Ranger. Manche ehemaligen Helden fallen tief – so wie der grüne Power Ranger.

Ein Superheld, der sich plötzlich dem Verbrechen zuwendet? Das klingt nach einer interessanten Prämisse, die schon in vielen Comics behandelt wurde. Aber im wirklichen Leben ist das etwas tragischer. In Japan wurde ein ehemaliger Stuntman aus dem Umfeld der Power-Rangers-Vorlage wegen zahlreicher Einbrüche verurteilt – und seine Methoden erinnern stark an seine frühere Arbeit vor der Kamera.

Vom Stuntman zum "Spider-Man-Dieb"

Yasutomo Ihara arbeitete als Stuntdarsteller für den Grünen Ranger in der japanischen Super-Sentai-Reihe. Nach einer schweren Knieverletzung musste er seine Karriere jedoch beenden. Statt sich neu zu orientieren, nutzte er seine körperlichen Fähigkeiten später für kriminelle Zwecke.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Laut Behörden brach er in insgesamt 43 Häuser ein. Dabei kletterte er Außenmauern und Telefonmasten hinauf und drang durch Fenster in oberen Stockwerden in die Gebäude ein. Wegen dieser Vorgehensweise erhielt er in japanischen Medien schnell den Spitznamen "Spider-Man-Dieb".

Über 66.000 Dollar Beute

Insgesamt soll der ehemalige Stuntman Waren und Bargeld im Wert von rund 8,2 Millionen Yen erbeutet haben, umgerechnet mehr als 66.000 US-Dollar. Die Polizei konnte ihm die Taten nachweisen, 2014 wurde er schließlich festgenommen.

Aufgrund der Vielzahl an Einbrüchen zogen sich die Ermittlungen über mehrere Jahre. Erst 2020 wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. In Vernehmungen gab er an, nach dem Karriereende in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu sein – sein Stunt-Training habe ihm bei den Einbrüchen gezielt geholfen.

Fallout-Serie: Hinter der mysteriösen Kreatur aus Episode 6 steckt ein Hollywood-Star, den ihr alle kennt
von Dennis Müller
Nach dem Stranger Things-Finale: Sind Robin und Vickie noch zusammen? Die Duffer Brüder geben einen Hinweis
von Annika Bavendiek

Training mit falscher "Transferleistung"

Der Fall bekommt auch Jahre nach der Festnahme noch Aufmerksamkeit, weil er zeigt, wie heftig Fiktion und Realität manchmal auseinanderdriften. Fähigkeiten aus einer Superhelden-Serie halfen nicht beim Neustart, sondern bei realen Verbrechen – eine Transferleistung, die wohl niemand in dieser Form im Drehbuch vorgesehen hatte.

Er zeigt aber auch eine gewisse Tragik, die in manchen Branchen Realität ist: Eine einzelne Verletzung kann nicht nur das Karriereende bedeuten, sondern auch einen sozialen Abstieg nach sich ziehen. Auch wenn das natürlich niemals in der Kriminalität enden sollte.

Hättet ihr gedacht, dass Stunt-Training im echten Leben so konkret funktionieren kann?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Stuntman des grünen Power Rangers wurde im echten Leben zum Verbrecher - nutzte sein Training für Einbrüche und erbeutete über 66.000 US-Dollar

vor 20 Minuten

Stuntman des grünen Power Rangers wurde im echten Leben zum Verbrecher - nutzte sein Training für Einbrüche und erbeutete über 66.000 US-Dollar
Fallout-Serie: Hinter der mysteriösen Kreatur aus Episode 6 steckt ein Hollywood-Star, den ihr alle kennt   2     1

vor 3 Stunden

Fallout-Serie: Hinter der mysteriösen Kreatur aus Episode 6 steckt ein Hollywood-Star, den ihr alle kennt
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt

vor 4 Stunden

Animal Crossing Update 3.0: Käpten nimmt euch jetzt auf eine zweite Bootstour pro Tag mit, aber nur wenn ihr vorher für ihn geschuftet habt
mehr anzeigen