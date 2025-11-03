Das könnte das gruseligste PS5-Spiel seit Jahren werden: Neues Horror-Highlight jetzt mit zahlreichen Extras schnappen!

Dieses neue AAA-Horrorspiel schickt euch in eine schon vor langer Zeit zerstörte Stadt.

Horror-Fans konnten sich zuletzt über eine Menge Highlights wie etwa Silent Hill f freuen, doch schon bald erscheint ein Survival-Horrorspiel, das gute Chancen hat, alle Genrevertreter der letzten Jahre zu übertreffen. Bei Amazon könnt ihr die Versionen für PS5, Xbox Series und Switch 2 bereits vorbestellen. Dabei profitiert ihr von der Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr als Vorbesteller automatisch weniger!

Release-Termin ist der 27. Februar 2026. Neben der Standard-Version könnt ihr euch auch eine Deluxe Edition sichern, die sowohl ein Steelbook als auch eine ganze Reihe von zusätzlichen In-Game-Gegenständen (mehr Infos dazu auf dem Bild weiter unten) für einen moderaten Aufpreis von 15€ sichern. Hier findet ihr sie:

Zerstörte Stadt und Grusel-Hotel: Darum geht's im neuen PS5-Horrorspiel

Hier seht ihr die In-Game-Extras der Deluxe Edition von Resident Evil Requiem. Bei der physischen Version kommt noch das Steelbook dazu.

Es geht hier um Resident Evil Requiem, das mit Grace Ashcroft eine neue Hauptfigur bietet. Die FBI-Analytikerin und Tochter der Reporterin Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak kehrt ins 1998 zerstörte Raccoon City zurück, um den Ausbruch der Krankheit und den mysteriösen Tod ihrer Mutter zu untersuchen. Ihre Recherchen führen Grace unter anderem in das verlassene Wrenwood Hotel, das aber nur einer von mehreren atmosphärischen Schauplätzen sein dürfte.

18:48 Resident Evil 9: Das Ende einer Ära? Alles, was wir bis jetzt über Requiem wissen

Den neunten Teil der Hauptreihe spielt ihr wie Resident Evil 7 und Resident Evil Village standardmäßig aus der First-Person-Perspektive, diesmal könnt ihr jedoch auch in die Third-Person-Perspektive wechseln. Im Vergleich zu Resident Evil Village, das mehr auf Action mit Gruselstimmung gesetzt hat, scheint Resident Evil Requiem wieder deutlich mehr Horror zu bieten und könnte damit ein Stück weit zum Spielgefühl von Teil 7 zurückkehren.

Das legt jedenfalls die kurze Demo nahe, die wir schon spielen konnten und die unsere Knie bereits ordentlich zum Zittern gebracht hat. Ob diese wirklich repräsentativ für das gesamte Spiel ist, bleibt natürlich noch abzuwarten, doch wenn dem so sein sollte, könnte uns im Februar 2026 eines der gruseligsten Spiele der PS5-Generation bevorstehen.