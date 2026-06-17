Wenn ihr GTA 5 auf PS4 habt, könnt ihr aktuell nicht auf die PS5-Version upgraden - ab morgen geht das sogar kostenlos!

Die Kohle könnt ihr euch jetzt sparen.

Gute Neuigkeiten für GTA-Fans noch lange vor dem Release von GTA 6. Oder zumindest für alle, die bislang nur die PS4- oder digitale Xbox One-Version von GTA 5 besitzen. Rockstar hat angekündigt, dass ihr die ab morgen komplett kostenlos auf die Current Gen-Version upgraden könnt.

Und auch PC-Zocker*innen kommen nicht zu kurz. Die können nämlich von der Legacy- auf die Enhanced-Version wechseln und dann beispielsweise Features wie Raytracing-Ambient-Occlusion und Global Illumination genießen.

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Rockstar lässt euch GTA 5 ab morgen kostenlos upgraden

Der Blockbuster-Entwickler hat die große Neuigkeit im Newsbereich der offiziellen Website geteilt. Damit erhalten alle, die nur die Last Gen-Version besitzen, jetzt überhaupt zum ersten Mal seit Langem die Möglichkeit, diese zu upgraden (via gematsu).

Das stand nämlich damals nach Veröffentlichung der Current Gen-Version lediglich drei Monate lange überhaupt separat zum Verkauf. In diesem Zeitfenster war das Upgraden auch nicht kostenlos, sondern kostete knapp 10 Euro.

Das steckt drin:

Seither musstet ihr aber wesentlich mehr blechen, denn die einzige Möglichkeit, überhaupt die aktuelle Version auf Microsoft- und Sony-Konsolen zu zocken, war ein Neukauf des Spiels. Die Last Gen-Edition zu besitzen, brachte also gar nichts mehr.

Diese Verbesserungen stecken im Upgrade: Ihr könnt zwischen unterschiedlichen Modi wählen und mit nativen 4K und 30 fps zocken oder dem Performance-Modus mit 60 fps. Auf der PS5 gibt es sogar noch einen dritten Ray-Tracing Modus.

Hinzu kommen weitere Verbesserungen wie, dass in der Spielwelt mehr los ist sowie verbesserte Beleuchtung. Im oben verlinkten Artikel erfahrt ihr mehr darüber.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr noch eine alte Version des Spiels, die ihr dann upgraden werdet? Und ist das für euch vielleicht sogar ein Anlass, vor dem GTA 6-Release noch mal in das letzte Spiel zu hüpfen?