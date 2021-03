GTA 5 - Alles zu Verbesserungen und Release auf PS5 und Xbox Series X/S

Erstmals 2013 auf PS3 und Xbox 360 erschienen, hat sich GTA 5 für Rockstar auch auf PS4, Xbox One und PC zur wahren Goldgrube gemausert - vor allem dank GTA Online. Auf der PS5 und Xbox Series X/S soll der Erfolg weitergehen und so wurde das Gangster-Epos bereits für die Next Gen-Konsolen angekündigt. Was für Verbesserungen die Enhanced-Versionen mitbringen und was es sonst zu wissen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wann erscheint GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S?

Aktuell lässt sich GTA 5 dank Abwärtskompatibilität auf PS5 und Xbox Series X/S spielen. Dabei handelt es sich allerdings um die PS4- und Xbox One-Versionen, die nicht für die leistungsstärkeren Konsolen optimiert sind.

Release in 2. Hälfte 2021: Eine Enhanced-Version wurde aber im Juni 2020 auf dem PS5-Event angekündigt. Take Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar, hat den Next Gen-Release bislang für die zweite Jahreshälfte 2021 bestätigt. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, aber hier könnte sich der 17. September anbieten, da an dem Tag GTA 5 seinen 8. Geburtstag feiert. Das ist aber reine Spekulation.

GTA Online kommt als Standalone-Versionen

GTA 5 bietet neben seinem Singleplayer auch den Multiplayer GTA Online. Der Multiplayer-Part war immer fester Bestandteil des Spiels, was sich aber auf PS5 und Xbox Series X/S ändern wird. Mit einer Standalone-Version soll es möglich sein, sich lediglich GTA Online zuzulegen.

GTA Online wird wohl nicht Free2Play: Ganz sicher ist es noch nicht, aber da GTA Online in den ersten drei Monaten nach Release bei PS Plus kostenlos spielbar sein soll, wird die Standalone-Version wohl nicht auf Free2Play setzen, sondern einen festen Kaufpreis haben.

Übrigens erhalten alle mit PS Plus, die GTA Online bis zum PS5-Release auf der PS4 spielen, jeden Monat Gratis-Cash:

Gibt es ein kostenloses Next Gen-Upgrade?

Bisher gibt es nur Gerüchte, dass Besitzer*innen der PS4- und Xbox One-Version kostenlos auf die Next Gen-Version von GTA 5 upgraden können. Auch bei Red Dead Redemption 2 ist diesbezüglich bisher nichts offiziell bekannt, weshalb sich kein Vergleich ziehen lässt. Dass Rockstar es vielen anderen Spielen gleich tut, ist aber durchaus denkbar.

Technischen Verbesserungen für PS5 und Xbox Series X/S

GTA 5 und GTA Online erhalten auf den neuen Konsolen keinen schlichten Ports, sondern optimierte Versionen, die "eine Reihe technischer Verbesserungen beinhalten" werden.

Optisches Upgrade

In welcher Auflösung wir die GTA 5 Enhanced-Version erleben können ist noch unklar, aber wir rechnen mit 4K. Ob auch Raytracing unterstützt wird, lässt sich aktuell nicht sagen.

Großer Grafik-Boost möglich: Es gibt jedoch Hinweise im GTA 5-Code, die ein größeres technisches Upgrade vermuten lassen. Demnach soll die Next Gen-Fassung auf der neuesten Version der RAGE-Grafikengine laufen, die bereits für Red Dead Redemption 2 verwendet wird. Das könnte zur Folge haben, dass beispielsweise Oberflächen und Lichtstimmungen deutlich besser dargestellt werden.

Bessere Performance - GTA 5 in 60fPs

Neben einer aufpolierten Grafik ist auch mit einer besseren Performance von mindestens 60 fps zu rechnen.

Schnellere Ladezeiten dank SSDs

Die verbauten SSDs werden zudem kürzere Ladezeiten zur Folge haben. Bereits bei den abwärtskompatiblen Versionen auf PS5 und Xbox Series X/S sind hier Verbesserung zu erkennen. Allerdings betreffen die eher den Singleplayer. GTA Online weist keine nennenswerten Unterschiede auf, wie ein Vergleichsvideo auf der Xbox Series X zeigt, das ihr in der folgenden News findet:

Was für neue Inhalte bekommt GTA 5 auf den Next Gen-Konsolen?

Beim Sprung von der PS3/Xbox 360 auf die PS4/Xbox One erhielt GTA 5 bereits die folgenden neuen Inhalte:

Neue Waffen, Fahrzeuge und Aktivitäten

Eine erweiterte Tierwelt

Dichteren Verkehr

Ein neues Vegetations-System

Verbesserte Schadens- und Wettereffekte und vieles mehr

Bisher keine weiteren Neuerungen in Sicht: Da es bislang keine Ankündigungen zu Story-Erweiterungen oder anderen neuen Inhalten gab, die über die PS4/Xbox One-Fassung hinausgehen, können wir vorerst nur mit einer technisch optimierten Next Gen-Version rechnen.

GTA Online wird weiter ausgebaut

Anders verhält es sich bei GTA Online. Seit dem Release wurde der Multiplayer immer wieder mit neuen Inhalte wie Heists versorgt, was sich in Zukunft erstmal nicht ändern wird. Rockstar könnte hier vielleicht sogar exklusive Inhalte nachliefern. Über die kommenden Updates werden wir hier auf GamePro.de entsprechend berichten.

