Michael aus GTA 5 ist nach 12 Jahren zurück und bestätigt damit, was wir alle geahnt haben

Michael de Santa ist zurück und offensichtlich putzmunter.

Schau an. Selbst Michael kommt zurück, bevor GTA 6 erscheint. Damit mussten wir (zumindest bislang) nicht nur 12 lange Jahre auf den neuen Ableger warten, sondern auch auf die Rückkehr einer der berühmtesten Hauptfiguren der Videospiel-Historie.

Laut Rockstar feiert Michael am 10. Dezember in der neuen GTA Online-Erweiterung "A Safehouse in the Hills" sein Comeback und macht damit einmal mehr klar, welches Ende von GTA 5 zum Kanon gehört.

Lange nicht mehr gesehen, Michael!

Im Update für den Multiplayer-Modus könnt ihr euch teure Luxus-Villen kaufen, die unter anderem mit Garagen, Friseursalons und gar einem Kino ausgestattet sind. Das große Highlight der Erweiterung ist jedoch Michael, der bereits im neuen Trailer sichtbar gealtert zu sehen ist:

Im Trailer sehen wir Michael zusammen mit seiner Frau Amanda, die uns als neue Nachbarn begrüßen. Michael wird zudem in den Story-Missionen einen actionreichen Part einnehmen.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Absatz gehen wir auf das Ende von GTA 5 ein.

Jetzt ist endgültig klar, welches GTA 5-Ende Kanon ist

Nachdem Franklin und Trevor bereits vor Jahren ihren Auftritt in GTA Online hatten, macht Michael jetzt das berüchtige Ganster-Trio komplett.

Damit ist auch endgültig klar, dass die Mission "Die dritte Alternative" das kanonische Ende von GTA 5 ist. Also der Abschluss, in dem sowohl Michael, Trevor als auch Franklin überleben.

Ganz neu ist die Erkenntnis jedoch nicht. Bereits im 2021 erschienenen The Contract-Update für GTA Online erfahren wir beiläufig, dass Michael mittlerweile als Filmproduzent im Richard's Majestic Filmstudio arbeitet. Den finalen optischen Beweis, dass er noch am Leben ist, gab es allerdings erst jetzt.

Das letzte Comeback von Michael?

Spannend bleibt natürlich auch, ob Michael, Franklin und Trevor in GTA 6 einen kleinen Gastauftritt bekommen oder wir zumindest ein Easter Egg finden, das vom Gangster-Trio handelt.

GTA 6 soll nach einer weiteren Verschiebung jetzt am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wann eine PC-Version folgt, ist derweil noch unklar.

Welches Ende von GTA 5 habt ihr gewählt und habt ihr euch gefreut, Michael nach all den Jahren nochmal wiederzusehen?