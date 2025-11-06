GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen

YouTuber Burbs schlägt wieder mit seiner Reihe "Worst Mod Ideas" zu – und verwandelt GTA 5 diesmal in ein absurdes Justizdrama.

Stephan Zielke
06.11.2025 | 19:29 Uhr

Trevor gegen eine Kuh. Wir bemitleiden jetzt schon einmal die Richterin. Trevor gegen eine Kuh. Wir bemitleiden jetzt schon einmal die Richterin.

Eigentlich ist Grand Theft Auto 5 schon chaotisch genug. Doch YouTuber Blurbs, bekannt für seine völlig abgedrehten Mod-Experimente, dachte sich: Da geht noch mehr. Seine neueste Idee? NPCs, die sich absichtlich vor euer Auto werfen – um euch anschließend zu verklagen. Dass auch Tiere euch verklagen können, überrascht da wohl kaum noch jemanden.

Twitch-Chat als Geschworene

In Blurbs Mod endet der Autounfall natürlich nicht einfach mit einem Strafzettel. Stattdessen landet ihr vor Gericht, müsst den kompletten Papierkram (erstellt aus Fragen aus seinem Twitch-Chat) ausfüllen und erlebt eine voll vertonte Verhandlung mit Richterin und Geschworenen.

Video starten 2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Alle Dialoge stammen dabei aus Text-to-Speech-Nachrichten seines Twitch-Chats, was jedes Verfahren zu einer Lachnummer macht – besonders dann, wenn die Jury aus zufällig gewählten NPCs oder sogar Tieren besteht. In einem Clip ist zum Beispiel zu sehen, wie eine Kuh als Klägerin auftritt – während ein Hai in der Jury sitzt.

Der wahre Leidtragende ist das Auto

Der Insurance Fraud Mod ist Teil von Burbs’ Reihe Worst Mod Ideas, in der er die absurdesten Vorschläge seiner Community tatsächlich umsetzt – egal, wie unsinnig sie klingen. So sitzt er nicht nur auf der Anklagebank, sondern muss gleichzeitig noch allerlei anderen Unsinn aushalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein paar Beispiele: Jedes Mal, wenn er zielt, kehrt sich die Gravitation um. Trevor ist permanent hinter ihm her, bei Schaden regnet es Kühe, und sobald die Polizei ihn jagt, schaltet das Spiel in die Top-Down-Kamera im Stil von GTA 1.

Red Dead Redemption 2-Fan verwandelt Open World-Hit in Mortal Kombat und lässt Arthur gegen NPCs kämpfen – inklusive derber Finisher
von Stephan Zielke
Red Dead Redemption 2-Fan verwandelt Open World-Hit in Mortal Kombat und lässt Arthur gegen NPCs kämpfen – inklusive derber Finisher

Besonders lachen musste seine Community wohl über die emotionalen Autos, die anfangen zu "weinen", wenn man zu oft crasht – oder seltsamerweise sogar Spaß daran haben. Wer es übertreibt, muss sich bei der Mod per Mikrofon entschuldigen, bevor das Auto wieder anspringt.

Was wäre eure wildeste Mod-Idee für GTA 5?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
GTA 5 - Grand Theft Auto 5
Amazon
GTA 5 - Grand Theft Auto 5
ab 16,61 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 5 - Grand Theft Auto 5

GTA 5 - Grand Theft Auto 5

Genre: Action

Release: 14.04.2015 (PC), 15.03.2022 (PS5, Xbox Series X/S), 18.11.2014 (PS4, Xbox One), 17.09.2013 (PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen

vor 2 Tagen

GTA 5: Story-DLC mit Trevor war schon halb fertig – wurde aber für Red Dead 2 gestrichen

22.09.2025

"Wie haben sie es geschafft, dieses Spiel auf die PS3 zu bringen?" - PlayStation-Fan ist von 12 Jahre altem Grafik-Kracher immer noch weggeblasen

09.09.2025

GTA 5: Trevor hat ziemlich sicher seinen Bruder umgebracht - aber die Hinweise darauf könnt ihr ziemlich leicht verpassen

25.07.2025

GTA 5-Spieler findet raus, dass man mit dem Auto in Michaels Haus fahren kann und es ist so wild, wie es klingt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)   1     4

vor 28 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)
Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer

vor 28 Minuten

Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer
PS5-Schlaufüchse haben offenbar eine neue Funktion entdeckt, die euch viel Geld sparen lässt

vor 43 Minuten

PS5-Schlaufüchse haben offenbar eine neue Funktion entdeckt, die euch viel Geld sparen lässt
GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen

vor 59 Minuten

GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen
mehr anzeigen