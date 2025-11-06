GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen

Eigentlich ist Grand Theft Auto 5 schon chaotisch genug. Doch YouTuber Blurbs, bekannt für seine völlig abgedrehten Mod-Experimente, dachte sich: Da geht noch mehr. Seine neueste Idee? NPCs, die sich absichtlich vor euer Auto werfen – um euch anschließend zu verklagen. Dass auch Tiere euch verklagen können, überrascht da wohl kaum noch jemanden.
Twitch-Chat als Geschworene
In Blurbs Mod endet der Autounfall natürlich nicht einfach mit einem Strafzettel. Stattdessen landet ihr vor Gericht, müsst den kompletten Papierkram (erstellt aus Fragen aus seinem Twitch-Chat) ausfüllen und erlebt eine voll vertonte Verhandlung mit Richterin und Geschworenen.
Alle Dialoge stammen dabei aus Text-to-Speech-Nachrichten seines Twitch-Chats, was jedes Verfahren zu einer Lachnummer macht – besonders dann, wenn die Jury aus zufällig gewählten NPCs oder sogar Tieren besteht. In einem Clip ist zum Beispiel zu sehen, wie eine Kuh als Klägerin auftritt – während ein Hai in der Jury sitzt.
Der wahre Leidtragende ist das Auto
Der Insurance Fraud Mod ist Teil von Burbs’ Reihe Worst Mod Ideas, in der er die absurdesten Vorschläge seiner Community tatsächlich umsetzt – egal, wie unsinnig sie klingen. So sitzt er nicht nur auf der Anklagebank, sondern muss gleichzeitig noch allerlei anderen Unsinn aushalten.
Link zum YouTube-Inhalt
Ein paar Beispiele: Jedes Mal, wenn er zielt, kehrt sich die Gravitation um. Trevor ist permanent hinter ihm her, bei Schaden regnet es Kühe, und sobald die Polizei ihn jagt, schaltet das Spiel in die Top-Down-Kamera im Stil von GTA 1.
Besonders lachen musste seine Community wohl über die emotionalen Autos, die anfangen zu "weinen", wenn man zu oft crasht – oder seltsamerweise sogar Spaß daran haben. Wer es übertreibt, muss sich bei der Mod per Mikrofon entschuldigen, bevor das Auto wieder anspringt.
Was wäre eure wildeste Mod-Idee für GTA 5?
