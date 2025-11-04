GTA 5: Story-DLC mit Trevor war schon halb fertig – wurde aber für Red Dead 2 gestrichen

Trevor als Geheimagent? Nur schwer vorstellbar.

Seit über zehn Jahren fragen sich Fans, warum GTA 5 nie einen Singleplayer-DLC bekommen hat. Immerhin hatte GTA 4 mit The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony gleich zwei große Story-Erweiterungen. Doch GTA 5 ging leer aus – obwohl der Plan ursprünglich längst stand.

Trevor als Geheimagent – halb fertig, dann gestoppt

In einem Interview im Lex Fridman Podcast verriet Rockstar-Mitgründer Dan Houser, dass ein Singleplayer-DLC rund um Trevor tatsächlich in Arbeit war. Das Projekt, intern als Agent Trevor bezeichnet, sollte den chaotischen Fanliebling in ein völlig neues Szenario versetzen – als eine Art Geheimagent mit Rockstar-typischem Augenzwinkern.

Houser erklärte im Gespräch:

Es war nie ganz fertig. Es war etwa halb gemacht, als es aufgegeben wurde.

Er bezeichnete das Projekt als "niedlich", aber auch als logisches Opfer größerer Pläne.

Wenn das erschienen wäre, hätten wir wahrscheinlich Red Dead Redemption 2 nicht machen können. Es gibt eben immer Kompromisse.

Das muss ein recht großer Kompromiss gewesen sein, denn anscheinend war schon ein Teil der Vertonung aufgenommen – zumindest nach früheren Aussagen von Steven Ogg, dem Schauspieler hinter Trevor, der bereits 2023 bestätigte, Sprachaufnahmen für den DLC gemacht zu haben, bevor das Projekt "verschwunden" sei.

Was hätte sein können

Viele Fans hatten gehofft, dass GTA 5 dem Vorbild seines Vorgängers folgt. Stattdessen wurde der Fokus auf GTA Online gelegt, das zum Mega-Erfolg wurde – aber die Solo-Spieler leer ausgehen ließ. Houser selbst blickt etwas wehmütig zurück:

Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich mochte das Modell von GTA 4 mit den zusätzlichen Storys. Ich hätte persönlich gerne mehr davon gemacht.

Die Entscheidung zwischen DLC und Red Dead Redemption 2 schien also doch nicht so leicht für das Team gewesen zu sein. Für Spieler*innen wird es hingegen eine Geschmacksfrage bleiben, ob sie lieber mehr Zeit in GTA 5 oder in den weiten Prärien des Wilden Westens verbracht hätten.

Würdet ihr lieber Trevors geheime Missionen spielen oder war der Tausch gegen Red Dead 2 am Ende doch die bessere Entscheidung?