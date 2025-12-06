Baldur’s Gate 3: Deutsche Künstlerin schlüpft in die Rolle von Dame Aylin und haut uns damit komplett aus den Socken "Gibt es ein Cosplay aus BG3, das du nicht rockst?"

Dieses Cosplay fängt die göttliche Erhabenheit von Dame Aylin perfekt ein. (Bild: © Reddit / Frau_Haku)

Baldur’s Gate 3 ist ein Game mit riesiger Spielwelt, die voller erinnerungswürdiger Charaktere steckt. Gepaart mit einer leidenschaftlichen und künstlerisch begabten Community führt das zu vielen Fan-Werken, die uns auch Jahre nach dem Release des Spiels noch von den Socken hauen. Kürzlich ist ein bestimmtes Cosplay einer beliebten Göttertochter dazugestoßen, das von einer deutschen Künstlerin stammt.

Beeindruckendes Dame Aylin-Cosplay

Für Frau_Haku ist Cosplayen längst nicht mehr nur ein Hobby. Sie hat sich das künstlerische Handwerk zum Vollzeitjob gemacht. Das scheint sich auch zu lohnen, denn jüngst hat sie dieses bezaubernde Cosplay von Dame Aylin beziehungsweise dem Nachtlied erschaffen:

Die Rüstung der Aasimardame sieht beschlagen, solide und vor allem realistisch aus. Auch der gewaltige Zweihänder macht den Eindruck, schon seit Jahrzehnten im Gebrauch zu sein. Das Highlight des Cosplays sind aber eindeutig die prächtigen Flügel von Dame Aylin, die ihren Status als Göttertochter untermauern.

Wie gefällt euch das Cosplay? Wir sind auf jeden Fall entzückt, genauso wie die Baldur’s Gate 3-Community unter dem Redditbeitrag. In weniger als einem Tag erhält das Foto des Cosplays über 23.000 positive Bewertungen und 300 Kommentare, die vor allem Loblieder singen.

„Gibt es ein Cosplay aus BG3, das du nicht rockst? Meine Güte, das ist unglaublich“ – Redditor ImFawnz

„Ich bin gekommen, um dasselbe zu sagen, ich war von jedem einzelnen Beitrag im letzten Jahr begeistert, aber dieser hier ist die Kirsche auf der Sahnetorte, er ist einfach unglaublich“ – Redditor lhusuu

„Ich dachte erst, ich schau’ mir eine Figur an“ – Redditor M0J0__R1SING

Auf den letzten Kommentar antwortet die Cosplayerin Frau_Haku sogar und teilt ein kurzes Video, das das Kostüm in Bewegung präsentiert. Die Flügel behalten weiterhin ihre Pracht und sehen im Bewegtbildformat sogar noch imposanter aus.

Mehr von der Künstlerin

Frau_Haku kreiert Cosplays seit 2017. Auch wenn das Kostüm von Dame Aylin eines der Highlights dieses Jahres sein könnte, empfehlen wir euch bei Interesse einen Blick auf das Reddit-Profil oder die weiteren Social Media-Kanäle der Künstlerin.

Wir haben schon in der Vergangenheit über sie berichtet, ebenfalls über eindrückliche Cosplays aus Baldur’s Gate 3. Vor rund zwei Jahren hatte sie bereits einmal ein Lae’zel-Cosplay gerockt, kurze Zeit später eines von der Teufelin Mizora:

Wir sind auf jeden Fall Fans und freuen uns, dass die Community von Baldur’s Gate 3 weiterhin aktiv bleibt, selbst wenn mittlerweile alle größeren Updates zum Spiel veröffentlicht wurden und Larian Studios nicht an einem vierten Teil der legendären Rollenspielreihe arbeiten wird.

Wie gefällt euch diese Dame Aylin und folgt ihr selbst Künstler*innen auf Social Media, die schicke Cosplays erschaffen?