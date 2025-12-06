"Ich heirate Alex in beinahe jedem Spielstand und habe das nie gesehen" - Stardew Valley-Fan entdeckt nach 600 Stunden herzzerreißenden Brief von Alex' verstorbener Mutter

Evelyn ist nicht die Mutter von Alex, sondern seine Großmutter. Seine Mutter hörte auf den Namen Clara.

Stardew Valley hat eigentlich ein ganz simples Konzept: Ihr erbt eine Farm und zieht nach Pelikan Stadt. Dort könnt ihr eure Zeit auf dem Bauernhof verbringen und diesen ausbauen, oder das gesamte Dorf mitsamt seinen Bewohner*innen besser kennenlernen. Dafür steht euch eine Menge Geschichtsstoff zur Verfügung, denn die Beobachtung eines Redditors enthüllt ein Detail, das auch wir bisher übersehen haben.

"600 Stunden gespielt und nie gesehen": der Brief von Alex' verstorbener Mutter

Auf Reddit teilt der User FaxCelestis den Brief eines Charakters, den wir im Spiel nie zu Gesicht bekommen. Dabei handelt es sich um die Mutter von Alex, die bei unserem Einzug ins Dorf schon längst verstorben ist. Ihr findet den Brief auf dem Nachttisch von Alex‘ Großmutter, Evelyn.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Den Brief könnt ihr im Screenshot des Reddit-Beitrags unten sehen. Hier erstmal die Übersetzung:

„Momma- Wenn du das liest, heißt das, dass ich weitergezogen bin. Es tut mir so leid, dass du das durchstehen musstest. Bitte glaub mir, dass ich euch beide liebe. Sei nicht zu traurig, ich bin jetzt bei Yoba. Meine letzte Bitte: Kümmere dich um Alex. Er braucht eine Familie, etwas Stabiles. Er ist ein gutes Kind. In Liebe, Clara“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie rührend ist das bitte? Das ist umso mehr der Fall, wenn wir die Hintergrundgeschichte von Alex in Betracht ziehen. Er mag auf den ersten Blick wie das klassische arrogante Muskelpaket wirken, ist aber eigentlich ein lieber Haufen Unsicherheit – das ist auch der Grund, weswegen ich ihn in meinen eigenen Spieldurchläufen oftmals heirate.

Alex‘ Unsicherheit ist durchaus verständlich, denn sie kommt von der schlechten Behandlung durch seinen Vater, für den er entsprechend wenig übrig hat. Mit seiner Mutter hatte Alex hingegen eine enge Beziehung, die mit ihrem Tod ein verfrühtes Ende gefunden hat. Wie der Brief jedoch zeigt, zog Alex nach dem Tod seiner Mutter zu seinen liebevollen Großeltern nach Pelikan Stadt und hat ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Reaktionen der Community

FaxCelestis und wir sind nicht die Einzigen, die das Detail übersehen haben. Sogar Alex-Fans wie der User a_feral_housewife haben den Brief nach zig Dates und Hochzeiten in unterschiedlichen Spielständen übersehen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag macht sich eine gerührte Stimmung breit. „Entschuldige, meine Mutter hat nicht die Erlaubnis für diesen Gefühls-Trip unterschrieben“, lesen wir unter anderem. Zum Glück überträgt sich dieser Hang zum Humor auch auf andere Personen, die darüber scherzen, wie gut es doch sei, dass Alex‘ Mutter mit Yoba lebe. Bei Yoba handelt es sich jedoch nicht um eine Dorfbewohnerin, sondern um die Schutzgottheit von Pelikan Stadt.

Habt ihr ebenfalls erst nach vielen Stunden ein Detail über euren oder eure liebste Heiratskandidat*in herausgefunden?