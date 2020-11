GTA 5: Video zeigt beeindruckend schnelle Ladezeiten auf Xbox Series X

Dank des Einbaus einer SSD in die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 wissen wir bereits, dass sich die Ladezeiten der bislang erhältlichen Spiele drastisch verkürzen werden. Im Vergleich zur Xbox One X verkürzen sich Ladezeiten für die Xbox Series X beispielsweise um bis zu einer Minute, etwa bei Red Dead Redemption 2. In einem beeindruckenden Video zu GTA 5 wird nun demonstriert, wie groß die Unterschiede bei den Ladezeiten sind.

Wie schnell ist die Xbox Series X wirklich? Wie in dem Video von GameRiot zu sehen ist, müssen Spieler*innen auf Xbox One etwa 1:43 Minuten warten, bis sie den Ladebildschirm zum Singleplayer-Modus überwunden haben. Bei der Xbox Series X sieht das schon anders aus: Hier dauert es gerade einmal 37 Sekunden, bis ihr ins Spiel eintauchen könnt. Insgesamt spart ihr euch also über eine Minute Wartezeit.

Die Ladezeiten für GTA Online enttäuschen

Im Kontrast zum Singleplayer-Modus wird im Video auch die Ladezeit für den Online-Modus GTA Online präsentiert. Dieser ist etwas schwach auf der Brust und kann sich mit seinen über zwei Minuten Ladezeit kaum von der Vorgängerkonsole abheben.

Mit der Enhanced Edition für die Next-Gen-Konsolen ist GTA 5 besonders interessant für Spieler*innen, die den Titel noch nicht gespielt haben. Alternativ könnt ihr GTA 5 aber auch dank der Abwärtskompatibilität von PS5 und Xbox Series X/S auf den neuen Konsolen spielen.

Falls ihr euch für die verbesserten Ladezeiten zu weiteren Spielen interessiert, haben wir hier für euch eine Übersicht von beliebten Spielen der aktuellen Konsolengeneration:

