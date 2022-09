GTA 6: Gestohlene Quellcodes haben keine großen Auswirkungen auf die Entwicklung

Insider beschreiben die Veröffentlichung zahlreicher Videos und Bilder des bislang unangekündigten Open-World-Highlights GTA 6 als "Albtraum für Rockstar". Ein Blick in die sozialen Medien zeigt auch weshalb – viele Fans fällen schon jetzt ein Urteil über den Zustand des Spiels, obwohl es sich beim durchgesickerten Material lediglich um eine sehr frühe Version handelt. Der Hacker, der die Daten unter dem Pseudonym "Tea Pot" ins Netz stellte, gelangte aber laut eigenen Aussagen außerdem noch in den Besitz der Quellcodes von GTA 5 und GTA 6.

Nachdem Tea Pot Bild- und Video-Material zu GTA 6 in einem GTA-Forum veröffentlichte, hat der Hacker Passagen aus dem Quellcode der ergaunerten Version mit den Nutzer*innen der Plattform geteilt, um den Wahrheitsgehalt des Leaks zu unterstreichen. In seinem Post verwies er des Weiteren auf seinen Telegram-Account, über den er kurze Zeit später den Quellcode von GTA 5 für eine mindestens fünfstellige Summe anbot.

The hacker has now said that he will sell GTA 5's source code and assets and will not accept any offers under 5 figures.



GTA 6 source code is "not for sale at this moment" #GTA6 pic.twitter.com/kHz9w1Xp43