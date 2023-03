GTA 5-Update 1.66 erschienen und das steckt drin

Update 1.66 für Grand Theft Auto 5 ist frisch erschienen.

Auch stolze zehn Jahre nach Release wird GTA 5 seitens Entwickler Rockstar weiter mit Updates versorgt. Was Patch 1.66 für das Actionspiel bringt, das führen wir euch nachfolgend auf.

Ab wann kann ich Update 1.66 herunterladen? Der Patch ist bereits am 28. Februar für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.

Wie groß ist das GTA 5-Update? Ihr müsst mit einer Downloadgröße von ca. 350MB rechnen.

Der Patch dient plattformübergreifend dazu kleinere Bugs und Abstürze zu beheben, die Systemstabilität zu erhöhen und Serverprobleme in GTA Online zu fixen.

Die vollständigen Patch Notes

Nachfolgend findet ihr alle Verbesserungen, die Update 1.66 mit sich bringt (Quelle: Rockstar):

PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC

Fixed an issue that prevented players from being able to modify the TM-02 Khanjali, RCV, and Chernobog in their facility

PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One

Implemented a new data protocol in GTA Online to improve the security of network sessions and player-to-player messaging

General stability improvements

PS5 / Xbox Series X|S

Fixed an issue that resulted in car windows missing reflections in some graphics modes

Fixed multiple crashes that occurred in GTA Online

PC

Fixed an issue that resulted in players being incorrectly notified that they need to complete the Prologue to access GTA Online

Fixed an issue that prevented some accounts from accessing GTA Online due to stats having been modified by a third party

Fixed multiple issues that resulted in some users being able to abuse text chat systems on PC

Fixed an issue that could result in a player’s GTA Online experience being modified by a third party, including: altering GTA$ balance, RP level, Bad Sport status, and other player stats manipulation of players being kicked or crashed

General stability improvements

Wann erscheint GTA 6?

Zwar wurde GTA 6 seitens Rockstar im vergangenen Jahr offiziell angekündigt, was den Release anbelangt, hüllt sich der US-amerikanische Entwickler jedoch weiter in Schweigen. Auch Insider sind sich uneins, ob die Veröffentlichung bereits 2024 erfolgen könnte oder sie noch in weiter Ferne liegt.

Alle Gerüchte und Leaks haben wir für euch in einem großen Info-Artikel zu GTA 6 zusammengefasst. Hier findet ihr auch alle Informationen aus dem Mega-Leak, der unter anderem mehr über das Setting, die spielbaren Figuren und das Gameplay verraten hat.