GTA 5 und GTA Online haben ein Grafik-Update erhalten und es sieht richtig schick aus

Am 13. Dezember hat Rockstar Games ein Update für das Duo bestehend aus GTA 5 und GTA Online veröffentlicht. Das bringt nicht nur neue Inhalte für den Multiplayer-Modus, wie zusätzliche Missionen, Autos und kosmetische Items, sondern auch ein kleines Grafik-Upgrade. Ray-Tracing (eine präzise Lichtstrahlenkalkulation) verschönert Glasfenster und Pfützen. Die sehen jetzt richtig realistisch aus!

So hübsch sind die Ray-Tracing-Reflexionen im Vergleich

Die neuen Spiegelungen werden ausschließlich im Wiedergabetreue-Modus aktiv. Dort wurden zuvor nur Schatten mittels der aufwendigen Technik geworfen. Sie verzierten zum Beispiel Häuserfassaden und üppig bepflanzte Parks. Wir hatten dazu einen Vergleich angefertigt, den ihr hier findet:

Nach dem Patch sehen wir ab jetzt auch noch präzise Reflexionen. Am häufigsten auf den Karosserien von Fahrzeugen. In diesem Beispiel sehr ihr, wie sich ein weiteres Fahrzeug im glattpolierten Lack des Sportwagens spiegelt:

Leistung (PS5) Wiedergabetreue (PS5)

Auch Fenster reflektieren nun die gesamte Umgebung gestochen scharf:

Leistung (PS5) Wiedergabetreue (PS5)

Sogar, wenn darauf der Verkehr dynamisch durch die Straßen tuckert:

Wiedergabetreue (PS5) Leistung (PS5)

Ausgenommen von den Ray-Tracing-Reflexionen sind jedoch transparente Glasscheiben, die Rückspiegel von Fahrzeugen sowie verglaste Wolkenkratzer. Dort werden weiterhin vorab kalkulierte Spiegelungen eingesetzt.

Auch größere Wasserflächen, beispielsweise von Pools oder dem angrenzenden Ozean, werden nicht von Ray-Tracing erfasst. Ein logischer Schritt, schließlich würde damit eine exorbitante Rechenlast aufkommen.

Dafür haben wir aber perspektivisch korrekte und ausgesprochen scharfe Reflexionen in Pfützen entdeckt, die sich aufgrund eines stürmenden Regenschauers gesammelt haben. Ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass sich die komplette Umgebung darin dynamisch spiegelt und Wasserlachen dadurch nicht mehr so spiegelglatt wirken.

Leistung (PS5) Wiedergabetreue (PS5)

Und so läuft das Ganze

Bei einem kurzen Test auf der PS5, in dem wir für ein Maximum an Spiegelungen gesorgt haben, blieb die Framerate nahezu stets bei soliden 30 fps. Selbst als wir auf den Straßen das pure Chaos angerichtet haben.

GTA V hat also nicht so sehr mit Problemen bei der Framerate zu kämpfen wie das jüngst veröffentlichte Next Gen-Update von The Witcher 3, das ebenfalls Ray-Tracing einsetzt:

GTA Online erhält einen Schwung aus sechs neuen Missionen, die unter dem Deckmantel des Drogenvertriebs stehen. Daher auch der Titel "Los Santos Drug Wars". Ihr baut mit dem Handel von Rauschmitteln ein neues Geschäft auf, das zusätzliche Beschaffungsmissionen enthält.

Zudem stehen hunderte neue Kleidungsstücke, ein Haar-Stil für Frauen und fast 40 Tattoos zur Verfügung. Oh, und natürlich auch noch folgende sieben Autos:

Överflöd Entity MT (ein Super-Sportwagen)

(ein Super-Sportwagen) Declasse Tulip M-100 (ein Muscle Car)

(ein Muscle Car) Zirconium Journey II (ein Van)

(ein Van) BF Surfer Custom (noch ein Van)

(noch ein Van) Annis 300R (ein Sportwagen)

(ein Sportwagen) MTL Brickade 6x6 (ein mobiles Drogenlabor)

(ein mobiles Drogenlabor) Manchez Scout C (ein Motorrad)

Moment, eigentlich sind es sogar acht! Den Declasse Tahoma Coupe, ein Muscle Car, gibt es gratis während des Heist-Events, das zwischen dem 16. und 18 Dezember stattfindet.

Das ist aber nur ein Bruchteil der gesamten Liste an Änderungen, die neben Unmengen an Bugfixes kleinere Anpassungen, etwa die Möglichkeit Telefonkontakte auszublenden oder Fahrräder zu bestellen, beinhaltet. Auch erhaltet ihr nun die dreifache Belohnung für Schmuggelrouten und müsst nicht mehr so lang auf bestellte Fahrzeuge warten. Auf Rockstars offizieller Webseite findet ihr die seitenlangen Patch Notes.

Spielt ihr noch GTA Online beziehungsweise GTA 5? Falls ja, in welchem Modus?