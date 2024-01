Golf, Bowling oder vielleicht Surfen? Welche GTA 6-Aktivitäten ohne Gewalt wünscht ihr euch am meisten?

Tennis war bereits in GTA 5 ein beliebtes Minispiel.

Mit GTA 6 kehren sicherlich wieder Minispiele und andere Nebenaktivitäten zurück, die wir bereits aus alten GTA-Spielen kennen. Uns würde es zumindest stark wundern, wenn wir in Vice City unsere Freizeit nicht mit etwas Tennis, Golf oder Yoga füllen könnten.

Rockstar dürfte sich die Gelegenheit aber auch nicht entgehen lassen und seinen nächsten vermeintlichen Open World-Epos um neue Beschäftigungsmöglichkeiten erweitern. An der Küste ein paar Wellen auf dem Surfbrett reiten, das würde doch perfekt passen, meint ihr nicht?

Wir wollen daher von euch wissen, welche alten und vermeintlich neuen Aktivitäten, in denen es nicht rein um das Austeilen von Gewalt geht, ihr euch für GTA 6 wünscht. Ihr habt 5 Stimmen, die ihr in dieser Umfrage verteilen dürft.

Mit "gewaltfrei" meinen wir in diesem Sinne optionale Nebenaktivitäten, die nicht bewusst darauf abzielen, anderen Schmerzen zuzufügen. In einem Fight Club geht es zwar auch gewalttätig zu, der Boxsport dahinter ist aber eben auch das: ein Sport, der Regeln unterliegt. Und auf dem Schießstand zielen wir nicht auf NPCs, sondern Dummies oder ein Stück Papier.

In der oben genannten Auswahl findet ihr natürlich viele Nebenaktivitäten, die ihr bereits aus anderen GTA-Teilen bzw. Rockstar-Spielen kennt. Wir haben aber noch ein paar weitere Ideen hinzugefügt.

Solltet ihr noch andere Ideen für Nebenaktivitäten haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Dass wir in GTA 6 wieder Tennis spielen dürfen und Strip Clubs besuchen können, dürfte quasi sicher sein. Nicht nur, weil beides im ersten Trailer (siehe oben bei Minute 0:32 und 0:29) bereits gezeigt wurde, sondern auch, weil diese Aktivitäten in GTA 5 bereits fest etabliert waren. Rockstar wird wohl nicht geizen, sondern so viele Aktivitäten wie noch nie einbauen, um uns lange im Spiel zu halten.

Vielen Dank für's Abstimmen. Wir sind auf eure Meinungen gespannt.