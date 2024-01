So habt ihr Lucia aus GTA 6 noch nie gesehen: Artwork zeigt Heldin im Stil von Dragon Ball, Attack on Titan und mehr

So habt ihr Lucia noch nicht gesehen.

GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Bis dahin dauert's noch ein Weilchen. Wann Rockstar den zweiten Trailer zum Vice City-Trip veröffentlichen will, wissen wir ebenfalls noch nicht. Kreativlinge nutzen das Material aus dem ersten Trailer und die kleine (große) Verschnaufpause aus und liefern coole Artworks und Trailer-Variationen am laufenden Band.

Nachdem wir in der letzten Woche bereits von einem besonders gelungenen GTA 6-Trailer im LEGO-Stil berichteten, wollen wir euch jetzt das unten eingebundene Artwork ans Herz legen. Es zeigt Gangsterin und Protagonistin Lucia im Stil von 8 bekannten Animes bzw. Animationsstudios:

In folgenden Zeichenstilen stellt Künstler/die Künstlerin "Eefie Von" den Hauptcharakter des kommenden Open World-Action-Spiels dar:

Disney

Naruto

Rick and Morty

One Piece

(eigenes Fanart)

Dragon Ball Z

Demon Slayer

JoJo's Bizzarre Adventure

Attack on Titan

Spieler*innen zeigen sich in den Kommentaren unter entsprechendem Reddit-Post angetan von den kleinen Artworks. Insbesondere Lucia im Attack on Titan-Stil trifft in der Community einen Nerv und wird wiederholt gelobt (und ein wenig vergöttert). Verratet uns doch mal euren Liebling in den Kommentaren!

Release und Plattformen: Grand Theft Auto 6 soll laut Rockstar 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Den ersten Trailer zum Action-Abenteuer in Vice City veröffentlichte Rockstar Anfang Dezember. Hier könnt ihr euch das Video noch einmal ansehen:

Einen Termin für den zweiten GTA 6-Trailer gibt es bislang nicht, aber immerhin Hinweise, die wir hier für euch aufbereitet haben:

Darum geht es wohl in GTA: In Grand Theft Auto 6 verschlägt es uns erneut nach Vice City. Dabei begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Begleiter sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Welches der gezeigten Artworks zu Lucia ist euer Liebling?