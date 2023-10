GTA 6 braucht unbedingt eine deutsche Synchronisation!

Bislang sprechen GTA-Figuren ausschließlich englisch. Bei GTA 6 wäre es an der Zeit, das zu ändern.

Mit großem Interesse habe ich in den vergangenen Tagen die vielen Gerüchte und die Fan-Euphorie vor der vermeintlichen Ankündigung des nächsten GTA-Teils verfolgt. Über 10 Jahre nach dem Release von GTA 5 stelle auch ich mir langsam aber sicher die Frage: "Warum dauert das immer noch so lange?"

Eine Enthüllung steht weiterhin aus, und selbst wenn es sie gegeben hätte: Bis zum Release wird es danach mindestens noch ein weiteres Jahr dauern.

Zeit genug also, um sich noch einmal vor Augen zu führen, was man sich selbst eigentlich so vom nächsten GTA erhofft. Eine neue Stadt ist klar – die scheint mit Vice City ja schon festzustehen – ich persönlich fände zudem die Fokussierung auf einen Charakter gut, eine verzweigte Geschichte mit mehreren Enden und – eine deutsche Synchronisation.

Seit Jahren ein Aufreger-Thema

Ich weiß natürlich, dass ich damit in ein Wespennest steche, denn über das Für und Wider einer deutschen Synchro in Rockstar-Spielen wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon oft diskutiert.

Fakt ist, dass Rockstar seine Spiele stets mit deutschen Texten und Untertiteln versieht, aber auf eine deutsche Sprachausgabe verzichtet. Das war bei Red Dead Redemption 2 so, bei GTA 5 und auch bei allen anderen großen Spielen des Studios.

Die Begründung unter anderem: manche englischen Begriffe und Redewendungen, die sich nicht einfach so ins deutsche übersetzen lassen würden, was wiederum die Aussage von bestimmten Dialogen abschwächen würde.

Was viele an der englischen Sprachausgabe stört

Auch wenn ich diese Argumentation verstehen und nachvollziehen kann, sehe ich die Übersetzung in andere Sprachen mittlerweile eher als große Chance. Zwei Punkte können jedenfalls nicht einfach so wegdiskutiert werden:

Viele deutschsprachige Spieler*innen empfinden Untertitel als Atmosphäre-Hemmer und das Lesen von Dialogen etwa bei Autofahrten im Spiel als ablenkend.

Englisch gilt zwar als Weltsprache, trotzdem verstehen viele die Sprache längst nicht so gut, wie man das vielleicht annehmen könnte. Gerade wenn Protagonisten in den Spielen in sich hinein nuscheln oder Slang sprechen.

Eine Übersetzung in die eigene Muttersprache würde das eigentliche Spielerlebnis für diese Menschen als noch barrierefreier und schlicht angenehmer machen. Eine deutsche Sprachausgabe würde also somit auch der generellen Zugänglichkeit und Accessibility des Spiels helfen, weil es den Interessent*innenkreis des Spiels noch einmal deutlich erweitern könnte. Es würde sich besser anfühlen, moderner.

Ein paar im Deutschen wegen der Übersetzung nicht zündende Redewendungen würde ich persönlich jedenfalls in Kauf nehmen, wenn ich wüsste, dass mein Spiel mit diesem Bonus noch mehr Personen als ohnehin erreichen könnte.

Am finanziellen oder zeitlichen Budget sollte so ein Mehraufwand nicht scheitern. Sondern eher an Rockstars Perfektionismus, die vermutlich bei einer anderssprachigen Synchronisation vielleicht das Gefühl hätten, nicht mehr die volle Kontrolle zu haben.

Mehr Optionen, kein Sprachausgabenzwang!

Damit das klar ist: Ich fordere nicht, dass Rockstar die englische Synchro hierzulande komplett durch eine deutsche ersetzt. Sondern die Wahl lässt, ob ich in der englischen Originalfassung spielen möchte, oder alternativ ein deutsches Sprachpaket herunterlade, wie es ja auch einige andere Spiele – etwa Ghost Recon Breakpoint – mittlerweile anbieten. Mehr Optionen also, keinen Sprachausgabenzwang mehr.

Es ist natürlich ein frommer Wunsch und vermutlich wird Rockstar auch bei GTA 6 nicht mit dieser alten Traditionen brechen. Ich finde aber, es wäre an der Zeit. Denn schaden würde eine optionale deutsche Synchronisation dem nächsten GTA ganz sicher nicht. Im Gegenteil.

Falls ihr auch für eine deutsche Sprachausgabe seid: Habt ihr Lieblingssynchronsprecher*innen, die ihr gerne mal in einem Rockstar-Spiel/dem nächsten GTA hören würdet? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare!