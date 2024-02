GTA 6: Diese Nebenaktivitäten wünscht ihr euch in Vice City – Platz 1 ist ein Dauerbrenner, gefolgt von vielen Neuheiten

Tennis ist euch für GTA 6 nicht wichtig. Ihr habt ganz andere Aktivitäten ganz nach oben gewählt.

Nebenaktivitäten gehören in den dreidimensionalen GTA-Spielen einfach dazu. In Grand Theft Auto 6 erwarten wir entsprechend wieder zahlreiche Möglichkeiten, um uns die Zeit zwischen den Missionen zu vertreiben.

Sei es erneut auf dem Tennisplatz, mit Yoga oder einer Runde Dart. Natürlich wollen wir aber auch nicht, dass Rockstar einfach nur die altbewährten Minispiele und Aktivitäten recycelt, sondern uns auch etwas Neues bietet.

Aber was von all dem wünscht ihr euch zurück und welche neuen Aktivitäten sollte es geben? Um das herauszufinden, haben wir euch kürzlich gefragt, welchen mehr oder weniger gewaltfreien Nebenaktivitäten ihr im nächsten GTA am liebsten nachgehen wollt. Hier gibt’s jetzt das Ergebnis.

Zwischen Lapdance und Wellenreiten - Diese Aktivitäten wünscht ihr euch für GTA 6

Platz 1 ist wenig überraschend eine Nebenaktivität, die in so gut wie allen GTA-Teilen enthalten ist: der Besuch eines Strip Clubs. Dort können wir nicht nur Stripperinnen unser in Missionen verdientes Geld zuwerfen, sondern auch einen Lapdance bekommen. Doch Achtung! Wer seine Hände nicht bei sich behalten kann, fliegt sicherlich auch in Vice City schnell aus den Clubs raus.

Auf dem zweiten Platz folgt mit Surfen direkt eine neue Aktivität, die einfach perfekt zu die Stände von Vice City wäre. Bronze geht dagegen an Poker, womit viele unter euch sicherlich die gängige Variante Texas Hold'em meinen.

Weit oben haben sich auch teils neue, teils wieder zurückgewünschte Minispiele wie Billard, Bowling, Angeln und Basketball platziert. Pool Billard kennen wir etwa bereits aus GTA San Andreas und GTA 4, in GTA 5 fehlte es jedoch.

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Das gesamte Umfrageergebnis

Welche gewaltfreien Aktivitäten wünscht ihr euch in GTA 6 am meisten?

Strip Club (9%, 96 Abstimmungen) Surfen (7%, 75 Abstimmungen) Poker (6%, 69 Abstimmungen) Billard (6%, 67 Abstimmungen) Bowling (6%, 67 Abstimmungen) Fight Club / Boxen (6%, 62 Abstimmungen) Angeln (6%, 61 Abstimmungen) Arcade-Spielautomaten (4%, 46 Abstimmungen) Basketball (4%, 45 Abstimmungen) Skaten (4%, 44 Abstimmungen) Minigolf (4%, 43 Abstimmungen) Jagen (4%, 40 Abstimmungen) Taxi fahren (3%, 33 Abstimmungen) Golf (3%, 31 Abstimmungen) Schatzsuche (3%, 30 Abstimmungen) Straßenrennen (3%, 29 Abstimmungen) Flugschule (3%, 27 Abstimmungen) Jahrmarkt-Fahrgeschäfte (3%, 27 Abstimmungen) BMX (3%, 27 Abstimmungen) Fallschirmspringen (2%, 25 Abstimmungen) Dart (2%, 25 Abstimmungen) Volleyball (2%, 24 Abstimmungen) Fahrschule (2%, 24 Abstimmungen) Tennis (2%, 19 Abstimmungen) Pferderennen (1%, 16 Abstimmungen) Triathlon (1%, 11 Abstimmungen) Rodeo (1%, 8 Abstimmungen) Schießstand (1%, 6 Abstimmungen) Yoga (0%, 3 Abstimmungen)

Stand: 30. Januar 2024 um 12:00 Uhr

Das schreibt die GamePro-Community in den Kommentaren

In den Kommentaren habt ihr uns aber noch weitere interessante Aktivitäten vorgeschlagen, die wir nicht auf der Liste hatten.

GamePro-User Hardkorny etwas schlägt Tischtennis vor. Tennis ist bereits ein etabliertes Minispiel, Tischtennis hingegen wäre mal etwas Neues. Icessaac wünscht sich außerdem das Fitnessstudio zurück.

In GTA San Andreas konnten wir mit CJ Gewichte heben, zum Boxen gehen oder ein paar Kilometer auf dem Laufband zurücklegen. Das Ganze hatte den positiven Nebeneffekt, dass unser Charakter an an Ausdauer gewann und Gewicht verlor.

Jaska hat zudem noch gute Ideen, die besonders für das vermeintlich neue GTA Online spannend wäre:

"Surfen ist auch cool, aber hier wäre Wakeboard noch geiler, das könnte man im Koop spielen. Einer fährt Boot, der andere Board. Auch witzig könnte eine Autoball-Variante sein, Rocket League ohne Sprünge und Raketenantrieb ;) Stell ich mir witzig vor, wenn die Ballphysik gut ist."

Kampfnase hingegen kommt auch bestens ohne Nebenaktivitäten klar. "Wenn ich golfen will, spiele ich ein Golf Game". Stattdessen wünscht er sich eine Open World wie in Red Dead Redemption 2. In Rockstars Western-Epos sei die Welt "viel glaubwürdiger, echter... sie atmete", was beispielsweise an dem Verhalten der NPCs und Tiere lag. Irgendwelche Minispiele tragen für ihn nicht dazu bei.

Was sagt ihr zum Ergebnis? Denkt ihr, Rockstar baut ein Surf-Minispiel ein? Und was sagt ihr zu den Ideen der GamePro-Community? Lasst uns auch hier gerne eure Meinung dar.