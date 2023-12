GTA 6-Fan zeigt stolz sein eigenes Video vom spekulierten Ende und wir weinen jetzt schon

So würden wahrscheinlich viele Fans aus der Wäsche gucken, wenn sie das Ende aus dem Fanvideo zu Gesicht bekommen würden.

Der Anfang Dezember veröffentlichte Trailer zu GTA 6 zeigt zwar bereits erste Storyschnipsel, lässt den tatsächlichen Verlauf der Geschichte von Rockstars kommendem Open World-Abenteuer aber natürlich noch komplett offen.

Lucia wurde aus dem Knast entlassen und dann zieht sie gemeinsam mit ihrem Liebhaber Jason (so der Name des Helden laut Leak) im Bonnie-und-Clyde-Style los, um den kriminellen Untergrund von Vice City zu erobern? So deutet es zumindest der erste Trailer an. Allerdings gehen wir davon aus, dass uns die gezeigten Ausschnitte ohnehin auf eine falsche Fährte führen und am Ende alles ganz anders abläuft, als viele denken.

Jason vs. Lucia - So stellt sich ein Spieler das Ende von GTA 6 vor

Obwohl wir aktuell so wenig über das Spiel und die Story wissen, klammern sich viele Fans fest an die wenigen Infohäppchen und Hinweise, die der Trailer offenbart. So auch der Youtube-Kanal "TeaserPlay", der bereits seine eigene Interpretation des noch unbekannten Endes von GTA 6 in einem Fanvideo zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Konzeptvideo wurde in der Unreal Engine 5 erstellt und zeigt, wie sich Lucia und Jason im großen Finale der Story gegenüberstehen. Sie zielen gegenseitig mit der Knarre auf einander. Links und rechts erscheint ein Knopf, wir müssen uns entscheiden: Töten wir Jason oder Lucia? Haben wir die schwere Wahl getroffen, folgen eine Schwarzblende und ein Schuss. Das Spiel endet.

Zugegebenermaßen: Eine interessante Idee, die wir zwar in vielen anderen Spielen bereits gesehen haben, aber am Ende des Abenteuers sicherlich trotzdem für hochkochende Emotionen und schwitzige Finger sorgen könnte. Zumal auch Rockstar nicht davor zurückschreckt, Hauptcharaktere im Laufe der Story sterben zu lassen.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem oberen Video lediglich um eine Idee. Wahrscheinlich wird ohnehin im finalen Spiel alles anders kommen. Aber ein wenig Spekulation kann auch durchaus Spaß machen, findet ihr nicht?

Alles zu GTA 6 - Trailer, Release und alle weiteren bekannten Infos

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Release und Plattformen: Grand Theft Auto 6 soll laut Rockstar 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Der Action-Titel kommt demnach nicht für die PS4 und Xbox One auf den Markt. Eine PC-Version wurde ebenfalls nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist aber wahrscheinlich, da GTA 5 später ebenfalls für den PC veröffentlicht wurde.

Alles zur Inspirationsquelle hinter den beiden Hauptcharakteren lest ihr übrigens hier:

Darum geht es wohl in GTA: In Grand Theft Auto 6 verschlägt es uns erneut nach Vice City. Dabei begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Welche Art von Ende wünscht ihr euch für GTA 6? Traurig oder Happy?