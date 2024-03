GTA 6-Fans glauben, neuen Hinweis aufs Release-Datum gefunden zu haben

GTA 6 kann für viele Fans gar nicht schnell genug erscheinen und jetzt gibt's womöglich neue Hinweise auf den Release-Zeitraum.

GTA 6-Fans haben es nicht leicht, sie warten schon seit vielen Jahren auf den Release des GTA 5-Nachfolgers. Mittlerweile wissen wir, dass der Launch 2025 erfolgen soll.

Was ist neu? Jetzt könnte es einen Hinweis darauf geben, wann es innerhalb des nächsten Jahres soweit ist. Das glauben zumindest Fans und ihre neuesten Hoffnungen beruhen auf einer Stellenanzeige beim GTA 6-Entwicklerstudio Rockstar Games. Allerdings solltet ihr euch wohl lieber nicht zu früh freuen.

Aber die Lokalisierung muss nicht zwangsläufig den finalen Entwicklungsabschnitt darstellen und Verschiebungen sind möglich.



GTA 6-Releasezeitraum könnte durch Stellenanzeige eingegrenzt worden sein – hoffen zumindest Fans

Darum geht's: Rockstar Games sucht einen Lokalisierungs-Tester. Das geht aus einer Stellenanzeige hervor und erst einmal ist das nicht besonders bemerkenswert.

Allerdings arbeiten aktuell wohl alle Rockstar-Niederlassungen an GTA 6, die Lokalisierung eines Spiels kommt recht spät innerhalb der Entwicklung an die Reihe und die Stelle ist auf zwölf Monate befristet.

Das hoffen die Fans: Insbesondere wegen der Befristung auf 12 Monate kommen bei den vielen angehenden GTA 6-Fans Hoffnungen auf. Dahinter könnte sich ihrer Meinung nach ein Hinweis darauf verstecken, dass GTA 6 noch innerhalb der ersten Jahreshälfte 2025 erscheint.

Rein theoretisch könnte das sein: Wenn die Lokalisierung komplett abgeschlossen ist und eingehend überprüft wurde, steht der Veröffentlichung von GTA 6 vielleicht nichts mehr im Wege. Aber eben nur vielleicht.

Das spricht dagegen: Ihr solltet diese voreilig aus der Jobanzeige gezogenen Schlüsse mit der gebotenen Vorsicht genießen. Die Stellenausschreibung muss nämlich wirklich nicht unbedingt heißen, dass GTA 6 tatsächlich noch Anfang oder zumindest in der ersten Hälfte 2025 erscheint.

Lokalisierung muss nicht am Schluss kommen: Danach kann immer noch sehr viel Zeit ins Polishing und Bugfixing fließen, um GTA 6 den letzten Schliff zu verpassen.

Danach kann immer noch sehr viel Zeit ins Polishing und Bugfixing fließen, um GTA 6 den letzten Schliff zu verpassen. Die 12 Monate müssen nichts heißen: Wir wissen erstens nicht genau, wann dieser Lokalisierungs-Tester seine Stelle antreten soll und zweitens muss das Ende seiner Beschäftigung nicht zwingend mit dem Release von GTA 6 zusammenfallen.

Wir wissen erstens nicht genau, wann dieser Lokalisierungs-Tester seine Stelle antreten soll und zweitens muss das Ende seiner Beschäftigung nicht zwingend mit dem Release von GTA 6 zusammenfallen. Erst recht nicht bei einem Service-Game: GTA Online hat gezeigt, dass Rockstar bereit ist, ein lukratives Spiel auf viele Jahre hin zu unterstützen und langfristig Inhalte dafür zu entwickeln. Das dürfte bei GTA 6 nicht anders werden und wie lang das dauert, ist nicht absehbar.

GTA Online hat gezeigt, dass Rockstar bereit ist, ein lukratives Spiel auf viele Jahre hin zu unterstützen und langfristig Inhalte dafür zu entwickeln. Das dürfte bei GTA 6 nicht anders werden und wie lang das dauert, ist nicht absehbar. Rechnet mit Verschiebungen! Die allermeisten großen Spiele, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, wurden noch einmal verschoben. Es könnte also sehr gut sein, dass dieses Schicksal auch GTA 6 trifft und der Titel vielleicht nicht einmal mehr im Jahr 2025, sondern später erscheint.

Für einen Release im nächsten Jahr spricht zumindest aber, dass Rockstar Games ab Mitte April wieder von seinen Angestellten verlangt, fünf Tage die Woche ins Büro zu kommen. Die GTA 6-Entwicklung geht also offenbar in die heiße Endphase über und so sollen die Qualität der Arbeit sichergestellt sowie weitere Leaks verhindert werden. Bei vielen Mitarbeiter*inenn kommt der plötzliche Sinneswandel gar nicht gut an.

Wie denkt ihr über die Stellenanzeige und die daraus gezogenen Schlüsse? Haltet ihr einen GTA 6-Release in der ersten Jahreshälfte 2025 für realistisch?